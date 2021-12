Candlebox annonce une tournée acoustique printemps 2022

Dans la foulée de leur sortie acoustique acclamée par la critique de « Contre-courant », qui a été produit par Peter Cornell (frère de feu Chris Cornell), bascules multi-platine BOUGIE ont annoncé les dates de leur « Boîte à bougies débranchée » tour. Le parcours de 14 spectacles débutera le 20 avril à Cincinnati, Ohio au Memorial Hall et frappera les États du sud et de la côte est avant de culminer en une finale spéciale de deux spectacles au City Winery de New York le 7 mai. Les billets sont en vente maintenant à www.candleboxrocks.com.

Avec le leader Kévin Martin et guitariste principal Brian Quinn, ces performances dépouillées et intimes amèneront les fans à l’intérieur des chansons avec des histoires et un aperçu de l’inspiration derrière la musique, ainsi que de la vie sur la route. Pendant le spectacle, le public peut s’attendre à entendre des morceaux de BOUGIEle nouvel album de « Loups » (Dossiers de la chaussée), qui est sorti en septembre 2021 et a fait ses débuts au n ° 7 sur le Panneau d’affichage graphique, ainsi que les favoris classiques.

Martin dévoilera également sa dernière initiative philanthropique tout au long de la tournée — RiptideSociety.org. Co-fondé avec Ballogie fondateur et PDG Todd L. Jeune, l’organisme de bienfaisance 501 (c) (3) aidera les jeunes et les jeunes adultes en s’associant à des organisations de sensibilisation, des professionnels et des fournisseurs de services pour offrir des opportunités et des événements de mentorat pratique. Pendant le « Boîte à bougies débranchée » tournée, 1 $ de chaque billet vendu ira directement au soutien RiptideSociety.org.

« Je suis très heureux d’être un membre fondateur de RiptideSociety.org et d’avoir la possibilité d’amplifier son message via ma plate-forme musicale », a déclaré Martin. « Il y a beaucoup trop de jeunes aujourd’hui qui sont pris dans leur propre contre-courant et qui luttent pour trouver leur place et leur voix dans ce monde. Notre mission est de leur donner accès aux ressources et aux outils dont ils ont besoin pour s’installer dans un nouveau pays sûr. et une vague saine où ils peuvent s’épanouir. J’ai hâte de m’immerger dans cette nouvelle expérience ; j’ai hâte de commencer.

« Boîte à bougies débranchée » des dates de tournée:

20 avril – Memorial Hall – Cincinnati, OH



21 avril – City Winery – Nashville, TN



22 avril – City Winery – Atlanta, GA



23 avril – Harvester Performance Center – Rocky Mount, VA



25 avril – City Winery – Chicago, IL



26 avril – City Winery – Chicago, IL



27 avril – Buskirk-Chumley Theatre – Bloomington, IN



29 avril – Tropics WV – Morgantown, WV



30 avril – City Winery – Washington, DC



01 mai – Ridgefield Playhouse – Ridgefield, CT * (pas de lien caritatif)



03 mai – City Winery – Philadelphie, PA



05 mai – Singe volant – Plymouth, NH



06 mai – Cabot Theatre – Beverly, MA



07 mai – City Winery (Early & Late Shows) – New York, NY

« Loups » a été produit par Doyen Dichoso au légendaire Studios Henson à Los Angeles, Californie. C’est la suite des rockers de Seattle aux années 2016 « Disparaître dans les aéroports ».

La plupart « Loups » les enregistrements ont été terminés en août 2019, et Martin a terminé sa voix en janvier 2020.



