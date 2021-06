Candlebox annonce une tournée américaine à l’automne 2021

Rockers de longue date de Seattle BOUGIE ont annoncé une tournée américaine à l’appui de leur prochain album, “Loups”. Avec la levée des restrictions COVID-19, le groupe est heureux de revenir à la normale. La tournée débutera à Louisville, Kentucky, le 5 août et se poursuivra jusqu’au 6 novembre, se terminant en BOUGIEville natale de Seattle. Les deux derniers spectacles de Seattle les 5 et 6 novembre présenteront tous deux BOUGIEla gamme d’origine. Les billets seront mis en vente ce vendredi à 10 h 00 HNP.

“Loups” est BOUGIEle septième album studio de et sort dans le monde entier le 17 septembre 2021 sur Divertissement sur la chaussée. L’album sera disponible sur tous les formats (CD, vinyle et via les sorties numériques). “Loups” embrasse une nouvelle modernité en termes de son et explore de nouveaux territoires. Chanteur Kévin Martin dit : « Nous ne nous sommes éloignés de rien ; si la chanson sonnait Americana, nous y allions ; si une chanson sonnait progressif, nous devenions progressifs – nous n’essayions pas de rester dans notre voie, si vous voulez. » Le groupe est ravi de leurs résultats et invite les fans, nouveaux et anciens, à faire le tour.

Deux chansons de “Loups”, “Laisse-moi tomber facilement” et “Ma faiblesse”, sont disponibles en streaming maintenant. “Laisse-moi tomber doucement” est un rocker aggro basé sur le blues avec une basse en plein essor et des riffs de guitare énervés, co-écrit avec un vieux copain de Seattle Peter Cornell, Chris Cornellest le frère aîné. “Ma faiblesse” est une chanson d’amour qui mélange l’honnêteté de Bryan Adams‘s “Été de 69” et la passion de Bruce Springsteen‘s “Né pour courir”.

Dates de la tournée américaine :

05 août – Louisville, KY – Mercury Ballroom



06 août – Fort Madison, IA – Riverfest



07 août – St. Louis, MO – Concours



08 août – Fort Smith, AR – Temple Live



10 août – Wichita, KS – Temple Live



12 août – Three Forks, MT – Rockin’ The Rivers



13 août – Prior Lake, MN – Mystic Lake Casino



03 septembre – Pryor, OK – Rocklahoma



04 septembre – Houston, Texas – Pavillon KTBZ Cynthia Woods Mitchel



05 septembre – Dallas, TX – BFD de KEGL au pavillon Dos Equis



07 sept. – Nashville, Tennessee – Brooklyn Bowl



09 septembre – Wantagh, NY – South Shore Music Hall



10 septembre – Newark, NJ – Prudential Center – WDHA Rocks the Rock



11 septembre – Harrisburg, Pennsylvanie – Whitaker Center



12 septembre – Baltimore, MD – Baltimore Soundstage



14 septembre – Pittsburgh, Pennsylvanie – Roxian Theatre



15 septembre – Cleveland, OH – House of Blues



17 septembre – Milwaukee, WI – Summerfest



18 septembre – Detroit, MI – WRIF RIFF-Fest/50th Anniversary – DTE Amp



19 septembre – Chicago, Illinois – House of Blues



21 septembre – Indianapolis, IN – Vogue



22 septembre – Fort Wayne, IN – Clyde Theatre



24 septembre – Charlotte, Caroline du Nord – Le métro



25 septembre – Myrtle Beach, Caroline du Sud – House of Blues



27 septembre – Columbia, SC – Le Sénat (anciennement Music Farm)



28 septembre – Savannah, Géorgie – Victory North



30 septembre – Atlanta, Géorgie – Variety Playhouse



01 octobre – Orange Park, Floride – Spectacle de charité Rock the Box pour les soldats de St. Michaels



02 octobre – Tampa, Floride – WXTB 98 ROCK FEST – Amalie Arena



03 octobre – Fort Meyers, Floride – Le Ranch



05 octobre – Birmingham, AL – Iron City Music Hall



07 oct. – N. Augusta, Caroline du Sud – Parc SRP



08 octobre – Fort Walton Beach, Floride – L’île du golfe d’Okaloosa



09 octobre – Orlando, Floride – WJRR Earthday Birthday – Tinker Field



10 octobre – Dothan, AL – L’usine



14 octobre – San Antonio – Aztèque



15 octobre – Waco, TX – L’arrière-cour



16 octobre – Cedar Park, TX – Le Haut Spot



17 octobre – Lubbock, Texas – Cook’s Garage Lubbock



19 octobre – Tucson, AZ – Théâtre Rialto



21 octobre – Phoenix, AZ – Salle de bal Crescent



23 octobre – Solana Beach, Californie – Belly Up



24 octobre – Los Angeles, Californie – Le Fonda Theatre



05 novembre – Seattle, WA – Crocodile (Gamme originale)



06 novembre – Seattle, WA – Paramount Theatre (programme original)

