Candlebox sort un nouveau single “All Down Hill From Here”

Rockers de longue date de Seattle BOUGIE ont libéré “Tout en bas de la colline d’ici”, un nouveau single de leur prochain album “Loups”. Chanteur Kévin Martin co-écrit la chanson avec Christophe Thorne de MELON AVEUGLE. L’inspiration derrière la chanson est venue des deux amis de longue date qui réfléchissent à la nature éphémère de la célébrité.

Martin dit : “Cela peut être difficile d’être un artiste qui a connu un grand succès, puis qui a toujours de grands fans, mais qui n’atteint jamais vraiment ce grand succès à nouveau. Beaucoup de nos amis dans les groupes sont dans cette position maintenant. C’est une histoire à laquelle je pense que beaucoup de gens peuvent s’identifier, pas seulement les musiciens. Comme le boxeur qui est sur ses dernières jambes, il a encore une opportunité. Vous ne pouvez vraiment pas compter qui que ce soit. “

BOUGIEle septième album studio de, “Loups” tombe dans le monde entier le 17 septembre 2021 le Divertissement sur la chaussée. L’album sera disponible sur tous les formats (CD, vinyle et via les sorties numériques). “Loups” embrasse une nouvelle modernité en termes de son et explore de nouveaux territoires.

Martin dit : « Nous ne nous sommes éloignés de rien ; si la chanson sonnait Americana, nous y allions ; si une chanson sonnait progressif, nous devenions progressifs – nous n’essayions pas de rester dans notre voie, si vous voulez. »

Deux chansons de “Loups”, “Laisse-moi tomber facilement” et “Ma faiblesse”, sont disponibles en streaming maintenant. “Laisse-moi tomber doucement” est un rocker aggro basé sur le blues avec une basse en plein essor et des riffs de guitare énervés, co-écrit avec un vieux copain de Seattle Peter Cornell, Chris Cornellest le frère aîné. “Ma faiblesse” est une chanson d’amour qui mélange l’honnêteté de Bryan Adams‘s “Eté de 69” et la passion de Bruce Springsteen‘s “Né pour courir”.

BOUGIE est actuellement en tournée aux États-Unis



