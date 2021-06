Candlemass, Dark Angel, Riot V et Cirith Ungol seront en tête d’affiche du festival “Hell’s Heroes” de Houston

Les samedi 22 et dimanche 23 avril 2022, un contingent mondial de fans de musique se réunira au White Oak Music Hall de Houston alors que Pegstar Concerts présentera le Héros de l’enfer Festival. Le festival de musique de deux jours présentera une sélection triée sur le volet de groupes de metal underground internationaux qui comprend à la fois des pionniers du genre, des groupes modernes très appréciés et plus encore, dans un événement de concert à ne pas manquer. Grammy– les légendes du doom metal suédoises nominées BOUGIE, les rois du thrash metal californien ANGE NOIR, les mavens du métal à New York ÉMEUTE V, et les titans du commerce CIRITH UNGOL fera la une Héros de l’Enfer IV dans ce qui promet d’être le paradis des headbangers. Les billets pour le Héros de l’enfer festival sont en vente maintenant à cet endroit.

Joindre BOUGIE à Héros de l’Enfer IV sera l’équipe de metal épique d’Austin CHAMPION ÉTERNELLE, fournisseurs britanniques de proto-thrash SATAN, les légendaires thrashers du New Jersey COUP DE FOUET, métallurgistes influencés par le folklore de la Bay Area BOUE FEG, éventreurs californiens HANTER, les métallurgistes de Memphis ACIER MÉDIÉVAL, riffmeisters de Chicago ENTRAIN, métallurgistes de Philadelphie PAYS D’ÉTÉ, unité de retour de science-fiction du Texas COBRA DE NUIT, Secte suédoise du speed metal EXERCICE, les bruleurs SoCal DÉMON DE NUIT, et plus d’une douzaine d’autres habitants du meilleur du metal underground.

La programmation complète pour le 2022 Héros de l’enfer festival est le suivant :

ANGE NOIR



BOUGIE



CIRITH UNGOL



ÉMEUTE V



CHAMPION ÉTERNELLE



SATAN



COUP DE FOUET



ACIER MÉDIÉVAL



BOUE FEG



EXERCICE



DÉMON DE NUIT



ENTRAIN



HANTER



VOYAGEUR



PAYS D’ÉTÉ



CRIEUR



MAÎTRE SAUVAGE



ENVIRONNEMENT



COUVER



COBRA DE NUIT



NATURE



SOLLICITEUR



LÉGENDAIRE



DAME BÊTE



ÉTOILE DE SANG



WARCLOUD



SABRE

“C’est au-delà des mots à quel point je suis excité que Héros de l’enfer est de retour et meilleur que jamais pour 2022″, a déclaré l’organisateur – et COBRA DE NUIT leader — Christian Larson. “Comme nous avons dû sauter deux ans en raison de la pandémie, nous avons décidé d’ajouter une deuxième journée au festival cette fois-ci et de devenir vraiment fous sur la programmation! Excité de voir tout le monde en 2022!”

Dans le cadre de sa couverture en direct de Héros de l’enfer, les Presse de Houston a déclaré à propos de l’événement: “Bon sang, c’était beaucoup de métal. Hell’s Heroes II a été conçu comme le seul festival de heavy metal dont Houston aurait besoin en 2019, mettant en vedette le genre de groupes rarement vus qui attireraient des headbangers de toute la ville et même du monde pour les voir ensemble sur un même projet de loi.



