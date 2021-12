Candy Palmater, actrice de ‘The Candy Show’ et ‘Trailer Park Boys’, décédée à 53 ans

La comédienne canadienne Candy Palmater est décédée à l’âge de 53 ans. CBC News a confirmé samedi la triste nouvelle avec le partenaire et manager de la comédienne, Denise Tompkins partageant que Palmater était décédé paisiblement chez elle à Toronto. « J’ai quelques mots. Candy est décédée subitement aujourd’hui à la maison », lit-on dans un message de Tompkins. « Je publierai des informations bientôt. »

Selon CBC News, aucune cause de décès n’a été rendue officielle, le média ajoutant que la star de The Candy Show avait été malade et hospitalisée ces dernières semaines. Cependant, elle venait d’être libérée. Un service public virtuel sera organisé pour les fans et amis, sans date annoncée pour le moment.

Palmater a été le créateur et l’animateur de The Candy Show sur APTN et a fréquemment participé à l’émission The Social de CTV. Elle est également apparue et a joué dans d’autres séries, dont la populaire franchise Trailer Park Boys.

CBC a également souligné les contributions de Palmater au réseau. Elle avait participé en tant que panéliste à CBC Canada Reads en 2017, a narré la série True North Calling et a animé The Candy Palmater Show sur CBC Radio One.

« Candy était un talent incroyable, mais aussi une personne vraiment spéciale », a déclaré la directrice générale de CBC News, Susan Marjetti. « C’est une telle perte. Une autre lumière s’est éteinte dans le monde aujourd’hui. »

Palmater était un brillant exemple pour la communauté autochtone du Canada en tant que membre de la nation Mi’kmaw du Nouveau-Brunswick et membre vocal de la communauté LGBTQ qui s’est décrite comme « une gaie, autochtone, avocate rétablie devenue féministe-comicienne. qui a été élevé par des motards dans la nature sauvage du nord du Nouveau-Brunswick. Palmater a travaillé auparavant pour le gouvernement de la Nouvelle-Écosse en tant qu’avocat et a vécu à Halifax pendant près de 30 ans.

La comédienne venait de terminer l’écriture de son autobiographie, qui sera publiée en 2022. De nombreux noms célèbres sont intervenus sur l’annonce Instagram, partageant leurs pensées et leurs souvenirs de la comédienne. « Mon cœur se brise. Quelle lumière elle a été dans toutes nos vies », a écrit Melissa Grelo. « Quelle perte majeure. J’ai tellement appris d’elle. Sincères condoléances », a ajouté Jamar McNeil. « Je vous envoie tout notre amour Denise et Pearl », a écrit Bif Naked.