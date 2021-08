Candyman Cast: Où vous avez déjà vu les acteurs d’horreur

Cassie Kramer (bibliothécaire)

Jouant un rôle crédité sur IMDb en tant que « bibliothécaire » est Cassie Kramer, qui a des invités sur la franchise One Chicago de NBC en commun avec certains de ses collègues membres de la distribution de Candyman. Connue pour de nombreux courts métrages et spots télévisés et le drame à petit budget 2020 Les filles de l’été, elle est également scénariste, réalisatrice et vedette de la web-série Bimbo. Kramer vient de terminer l’écriture, la production, la photographie, la composition, la réalisation et la vedette d’un nouveau court-métrage intitulé Borne, Bottled, et a également deux longs métrages à suspense intitulés The Boy of Leah et Deep Woods en préparation.