Candyman le tue au box-office avec un excellent week-end d’ouverture

Le monde du cinéma a été secoué par la pandémie au cours des 17 derniers mois, changeant la façon dont nous regardons les films, et une expérience particulière qui nous a le plus manqué pendant cette période a été l’occasion de regarder un bon film d’horreur dans un théâtre bondé . L’énergie et l’atmosphère que le genre peut rassembler est unique et spéciale, et se baigner dans ses effets palpables est l’un des vrais plaisirs du médium. Et bien que nous ne soyons évidemment pas encore revenus à la normale, le public voulait clairement un avant-goût de ce sentiment le week-end dernier, alors que Candyman de Nia DaCosta est arrivé et a remporté le titre de film numéro un en Amérique du Nord après ses trois premiers jours.

Consultez le Top 10 complet ci-dessous et rejoignez-moi après pour une analyse !