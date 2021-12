« Canelito » Luna contre « Lobito » Montelongo, tête d’affiche internationale à San Miguel de Allende

MEXIQUE ‐ Atractivo cartel de corte internacional presenta el próximo sábado en el estado de futbol José María “Capi” Correa de San Miguel de Allende, Guanajuato, Miura Boxing Promotions, firma promotora que enclave- el empresario Manuel Garrido, con el apoyo de Libertad, soluciones de vie.

« FIGHT NIGHT » est le nom de la carte qui mènera le duel entre le spectaculaire combattant de Laguna Julio « Canelito » Luna et l’actuel champion national, Luis « Lobito » Montelongo, de la capitale, 10 rounds pour le titre du Conseil Mondial des poids mi-moyens FECARBOX événement de boxe, qui sera diffusé dans toute l’Amérique latine via le signal Combate Space, via la page Miuraboxing.com pour le reste du monde.

Dans le duel semi-star, le heurteur du Chiapas Jimerr « Mortero » Espinosa affrontera Jonathan Escobedo, huit rounds en super léger.

La jeune merveille et perspective invaincue de Porto Rico, Jonathan « GeoDon » Lopez, disputera le championnat poids plume du World Boxing Council Youth, contre Adolfo Granados.

Le Serbe Radivoje « Hot-Rod » Kalajdzic affrontera l’Argentin Guillermo Andino, 10 rounds chez les mi-lourds.

L’Italienne Camilla Panatta fera ses débuts professionnels contre Guanajuato Itzel Ojeda, quatre épisodes en poids léger.

Armando « Chica » Ramirez de Celaya affrontera Jorge « Dandy » Pacheco de Guadalajara, six rounds en super poids plume.

La jeune promesse de San Miguel de Allende Ulices Tovar affronte l’invaincu Edwin Espinosa, quatre rounds pour un poids convenu de 75 500 kilogrammes.

Luis « Ironboy » Alvarado affrontera Omar Granados, quatre épisodes en super poids coq, et Jorge « Liga » Pérez contre Valentín Martínez, huit tours en poids welters.

Dans une attraction spéciale, le poids lourd mexicain invaincu Issac « Drago » Muñoz fait son retour dans les cordes pour affronter Daniel « Oso » Cota dans un combat revanche, six rounds en poids lourd.

Nous ouvrons les portes à 17h00.

Prix ​​des places :

Table VIP 1ère rangée (4 personnes) : COMPLET.

Table VIP 2ème Rangée (4 personnes) : 3 tables Disponibles : Prix 2000$ pesos.

Table VIP 3e rangée (4 personnes) : 8 tables Disponibles : Prix 1 500 $ pesos.

Table VIP 4ème Rangée (4 personnes) : 7 tables Disponibles : Prix 1 200$ pesos.

Table VIP 5ème rangée (4 personnes) : 8 tables Disponibles : Prix 1 000 pesos.

Table VIP 6ème rangée (4 personnes) : 5 tables disponibles : Prix 1 000 pesos.

Billets niveau général : 150 $ pesos. (60% épuisé).

Rapports et réservations de billets :

-Whatsapp et téléphone : 81 23 43 59 13

-Email : contacto@miuraboxing.com

