Canelo a battu Saunders par KO technique: “Je me suis cassé la pommette”

Mexicain Saúl Canelo Álvarez (55-12, 37 KO) remporté par KO technique Britannique Billy Joe Saunders (le couper invaincu) après huit tours et a remporté tous les titres mondiaux des super-moyens: Il avait déjà celui de la World Boxing Association (WBA) et du World Boxing Council (WBC), et maintenant il a ajouté celui de la World Boxing Organization (WBO). Canelo a fermé les yeux et s’est beaucoup blessé à la pommette, c’est pourquoi ils ont arrêté le combat. “Je pense que je lui ai cassé la pommette,” lâcha-t-il.. Incontestable.

Le coup d’État de Canelo.

Le combat a eu lieu chez AT&T à Arlington, situé au Texas (États-Unis), et pouvait être suivi via l’application DAZN, disponible sur n’importe quel appareil Android ou iOS. Il y avait 73126 spectateurs dans le stade, un nombre record au milieu de la pandémie. Alvarez rempli les yeux de tout le public et le visage des coups à Saunders, qui avait bien commencé, mais ne pouvait pas tenir le pouvoir du mexicain, chaque jour plus de légende.

“Comme je l’ai déjà dit, le combat allait se dérouler après le septième round et Ce n’était pas aussi difficile que je m’y attendais. C’est là que je réalise ma bonne préparation et que je continue de m’améliorer de jour en jour. Je me suis installé très rapidement, je savais que cela allait arriver. Je pense que je me suis cassé la pommette et il savait que ça n’allait pas sortir. J’ai dit ‘ça ne va pas sortir parce que je me suis cassé la pommette’, et c’est comme ça que c’était “Canelo lâcha avec toutes les ceintures dans ses mains. Et il a crié: “Merci à tous. Vive le Mexique, salauds!”

Célébration de Canelo.

Comment était le combat?

Canelo a géré les temps, les coups et l’excitation du public. Bien qu’il lâche le premier tour, mesurant les Britanniques (bons jabs), il enchaîne les meilleurs coups et fait mal à l’adversaire. Les droits du Mexicain ont élevé les gens et forcé Saunders à prendre du recul. Álvarez a lancé la flexo et le visage. Un et un. Variété et rapidité.

“Vous vous mettez déjà dans le rythme, vous vous sentez mieux? Ne soyez pas insouciant”, a dit Canelo dans le coin. Donc c’était ça. Un autre coup droit à la dynamite, au-delà de ce que Saunders a dit, cela n’a pas fait mal … Au cinquième tour, l’Européen a récupéré (c’était le deuxième tour qu’il a remporté), mais à partir de là, tout était mexicain.

Et eDans le huitième il l’a terminé à la puissance pure: crochet au foie pour commencer à ouvrir la défense, les armes pour infecter encore plus les gens, L’estime de soi de Billy Joe et la Uppercut complet sur la pommette droite de l’Européen avec lequel il a fermé les yeux et l’a forcé à ne pas sortir en neuvième. De plus, à partir de là, il est allé directement à l’hôpital.

Il ne faisait aucun doute qu’il gagnerait. Tous les juges l’ont fait figurer sur les tableaux de bord et la différence de boxe et de hiérarchie était très claire au Texas. “Je suis très reconnaissant de savoir d’où je viens, c’est un honneur d’être devant tant de monde, d’apporter bonheur et triomphes à mon peuple, mon pays, ma famille, mon équipe … Beaucoup de fierté”, a-t-il déclaré.

Va pour plus:

Canelo unifié les titres de WBA, WBO et WBC. “Ce n’est pas assez, pour moi rien ne suffit. La boxe c’est mon quotidien, c’est un autre jour au bureau, ça fait partie de ma routine, de ma vie, j’aime beaucoup ça”, dit-il. Oui a souligné à Caleb Plant, propriétaire de la ceinture IBF: «J’espère que cet objectif à court terme d’unification des titres pourra être atteint.Demanda Canelo.

SUJETS APPARAISSANT DANS CETTE NOTE