Canelo a chanté avec une artiste mexicaine et lui a offert un cadeau très spécial

Saul AllvarezConsidéré comme le meilleur livre pour livre aujourd’hui, il est en vacances après sa victoire par élimination directe contre Caleb Plant début novembre. Le Mexicain, face à ce qui sera une année 2022 de grands défis dans sa carrière, il est détendu, prenant une pause après une année mouvementée sur le ring.

Profitant de ses jours de congé, le boxeur, qui s’aventurera dans le cruiserweight (200 livres) et tentera de battre le monarque du World Boxing Council (WBC) lors de son prochain combat, Il a assisté à un spectacle du chanteur Lucero et est même monté sur scène pour chanter quelques chansons, offrant à l’artiste un cadeau très spécial.

CANELO CHANTER AU LUCERO SHOW

L’homme d’affaires Carlos Bremen a organisé une fête de fin d’année pour son groupe financier et le boxeur a été invité à l’événement, qui a eu la présentation de Lucero. Engagé dans la célébration et la dédicace au célèbre soliste, Canelo a chanté la chanson « Novia de América » ​​​​puis « Eso y Más », de l’ancien compositeur Joan Sebastián.

Et ce n’était pas tout. Alors que la chanteuse continuait son spectacle, le boxeur s’est approché de la scène et lui a tendu une rose, puis l’a embrassée sur la joue. La vidéo du moment a été captée par certaines personnes témoins de l’événement et partagée sur les réseaux sociaux, où elle est rapidement devenue virale.

Álvarez offrant une rose à l’artiste. Photo : Instagram.

Une fois le spectacle terminé, les deux se sont retrouvés dans les vestiaires et ont continué à discuter. En fait, Álvarez lui-même a partagé une image avec Lucero sur son compte Instagram et a écrit : « Merci d’être dans mon hommage !! 🙏🏻 ».

LA VIDÉO VIRALE DE CANELO, CHANTANT ET LUI DONNANT UNE ROSE À LUCERO

RENCONTRE CANELO AVEC GIGNAC

Le Mexicain a non seulement rencontré son compatriote et célèbre chanteur, mais aussi échangé paroles et photos avec André-Pierre Gignac, L’attaquant français des Tigres, un autre des invités de luxe de l’événement. C’est l’attaquant de 36 ans qui a fait un post avec Canelo sur les réseaux sociaux, exprimant ainsi toute son admiration pour le boxeur.

ÁLVAREZ ET SON NOUVEAU DÉFI : LE POIDS DE CROISIÈRE

Álvarez s’aventurera dans le cruiserweight (jusqu’à 200 livres) à partir de l’année prochaine, où il cherchera à battre le monarque du World Boxing Council (WBC), une ceinture qui appartient actuellement au Congolais Ilunga Makabu. Cependant, Thabiso Mchunu, un boxeur sud-africain de la même catégorie, a revendiqué plus tard son droit de défier le champion actuel, le Mexicain doit donc attendre pour rencontrer son prochain rival.

Le manager de Canelo, Eddy Reinoso, était chargé de faire la demande en novembre, lors de la 59e Convention annuelle de la WBC qui s’est tenue à Mexico. Cependant, il semble qu’il ait oublié d’informer son client au préalable. « Je n’en savais rien. », a déclaré le boxeur mexicain, propriétaire des ceintures super moyennes, à propos du changement de poids.

Le combat entre ‘Canelo’ et Ilunga Makabu pour le titre des super-moyens a été approuvé. Le Mexicain cherchera à être champion du monde pour la 5e fois à la place dans une catégorie différente. pic.twitter.com/g9V8HWmSJt – Pablo Carrillo (@PabloCarrilloL) 17 novembre 2021

« J’ai découvert sur les réseaux sociaux ce qu’Eddy avait fait. Puis il m’a appelé et j’ai dit ‘Ok, tout ce que tu veux’. Je n’ai jamais pensé à passer au cruiserweight, même si Eddy avait quelques idées là-bas. « a ajouté l’athlète de 31 ans dans une interview accordée à World Boxing News, avouant ainsi avoir appris la nouvelle d’une manière inhabituelle.

Et ce n’est pas tout, car Álvarez a déclaré qu’avant l’impact de la modification, il n’avait aucune connaissance de Makabu, qui pourrait être son prochain rival. « Après cela, les gens sur les réseaux sociaux ont commencé à publier des vidéos et tout (de Makabu). C’est comme ça que je l’ai rencontré en action, mais jamais auparavant (j’avais entendu parler de lui). Je m’en fiche vraiment, je suis un combattant. « , Tenu.

En tout cas, ce qui a été fait par son entraîneur, avec qui il a voyagé côte à côte dans une carrière réussie jusqu’à présent, n’a pas dérangé Canelo loin de là, mais cela l’a pris par surprise. « Comme je le dis toujours, si Eddy dit quelque chose ou essaie de devenir fou, je le rejoins. Je suis son guerrier. », a-t-il conclu.

