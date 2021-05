Canelo Alvarez 167.4 c. Billy Joe Saunders 167.8

(Titres super moyens WBA / WBC / WBO)

Elwin Soto 107.8 c. Katsunari Takayama 107,6

(Titre WBO poids mouche léger)

Kieron Conway 154 contre Souleymane Cissokho 153.6

Frank Sanchez 237.6 c. Nagy Aguilera 238.2

Marc Castro 132.4 c. Irving Macias Castillo 127.6

Keyshawn Davis 138 contre Jose Antonio Meza 138

Christian Alan Gomez Duran 146.4 c. Xavier Wilson 147.8

Kelvin Davis 143.8 c. Jan Marsalek 140.4

Lieu: AT&T Stadium, Arlington, Texas

Développeur: Matchroom

Télévision: DAZN

Le champion des super-moyens du World Boxing Council, Saúl «Canelo» Álvarez et le champion WBO, le britannique Billy Joe Saunders, s’affronteront demain dans un duel unifié, dans le cadre de la célébration du Cinco de Mayo aux États-Unis.

Le combat, qui sera diffusé sur DAZN et présenté par Matchroom Boxing, aura lieu au Dallas Cowboys AT&T Stadium à Arlington, au Texas.

Canelo vient d’avoir battu le Turc Avni Yildirim en trois tours au Hard Rock Stadium de Miami, tandis que Saunders vient à ce combat après avoir battu le britannique Martin Murray par décision.

Ce vendredi a eu lieu la pesée officielle de la soirée. Canelo a affiché un poids de 167,4 livres, tandis que Saunders a arrêté la balance à 167,8 livres.

Le World Boxing Council remettra la ceinture Mestizo au vainqueur du combat en guise de trophée, pour commémorer le 5 mai.