Canelo Alvarez 168 livres contre Plante de Caleb 167 lbs.

LAS VEGAS (5 novembre 2021) – Le boxeur mexicain vedette et champion du monde des super-moyens unifiés WBC / WBA / WBO Canelo lvarez et le champion du monde des super-moyens invaincu IBF Caleb « Sweethands » Plant ont donné leurs poids respectifs de manière satisfaisante et ont eu une dernière confrontation avant un historique combat pour le titre incontesté qui sera la vedette du SHOWTIME PPV en direct ce samedi 6 novembre à 21 h HE / 18 h HP dans le cadre d’un événement Premier Boxing Champions au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Les poids de commission finaux et officiels pour l’ensemble de la carte SHOWTIME PPV sont ci-dessous :

Championnat du monde pour le titre incontesté des super-moyens – 12 rondes

Canelo lvarez – 168 lb

Plante Caleb – 167 lb

Arbitre : Russell Mora ; Juges : Dave Moretti (Nev.), Patricia Morse Jarman (Nev.), Steve Weisfeld (NJ)

Combat des super-moyens – 10 rounds

Anthony Dirrell – 168 ½ lb

Marcos Hernández – 168 ½ lb

RÉFÉRENCE : Celestino Ruiz ; Juges : Tim Cheatham (Nev.), Max DeLuca (Californie), Lisa Giampa (Nev.)

Combat de super poids coq – 10 tours

Rey Vargas – 125 livres

Leonardo Báez – 126 ½ lb.

Arbitre : Raul Caiz, Jr. ; Juges : Eric Cheek (Nev.), Glenn Feldman (Connecticut), David Sutherland (Okla.)

Combat super léger – 10 tours

Elvis Rodriguez – 142 livres

Juan Pablo Romero – 143 livres *

* Romero n’a pas fait de poids, mais le combat se déroulera quand même comme prévu

Arbitre : Robert Hoyle ; Juges : Tim Cheatham (Nev.), Max DeLuca (Californie), John McKaie (NY)