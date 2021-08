Canelo Álvarez a acheté un autre beau véhicule pour deux millions de pesos

in

Le boxeur mexicain Saúl ‘Canelo’ Álvarez possède une large collection de véhicules de différentes marques et styles, des voitures de sport aux classiques et aux cadres. A cette occasion, le natif de Gadalajara a acquis un SUV d’une valeur de plus de 2 millions de MXN, avec lequel il a étendu sa vaste collection.

Camion Canelo (Photo : Instagram @ champion_motoring)

Selon le compte Instagram de Champio Motoring, l’actuel champion du monde des super-moyens WBA, WBC et WBO a acquis un camion Cadillac Escalade 2021 en mars de cette année. Selon divers sites Internet, le prix du véhicule peut varier selon la version achetée. En ce sens, la valeur minimale peut aller de 2 millions de MXN à 2,2 millions de MXN.

Selon les images diffusées du véhicule, il comporte : des sièges en cuir dans les tons marron, ainsi que des finitions dans des tons gris. Il dispose également d’importants moyens technologiques comme un écran oled incurvé de 38,3 pouces. Sans compter la radio, le GPS, ainsi qu’un panneau où vous pouvez accéder aux caméras extérieures du véhicule, ainsi que l’assistant de stationnement.

Il dispose également d’un système de vision nocturne, doté de la technologie infrarouge pour la détection des piétons dans les endroits mal éclairés. L’audio est une autre de ses caractéristiques essentielles car, enveloppant, il possède des haut-parleurs dans les en-têtes, ainsi que trois amplificateurs et un caisson de basses.

Camion Canelo (Photo : Instagram @ champion_motoring) Camion Canelo (Photo : Instagram @ champion_motoring)

Pour les personnes du secteur arrière, il a un système de divertissement. Il se compose de deux écrans arrière HD de 12,6 pouces, ainsi que de ports HDMI et USB-C pour projeter et lire indépendamment des films, des jeux vidéo ou des livres audio. Il comprend également une paire d’écouteurs sans fil.

Il dispose d’un point d’accès Wi-Fi, technologie 4G, pour connecter jusqu’à un appareil par occupant. Il dispose également du logiciel d’assistance virtuelle connu sous le nom d’Alexa pour contrôler les actions du véhicule et des appareils connectés, aussi bien à l’intérieur qu’à la maison s’ils sont liés.

Camion Canelo (Photo : Instagram @ champion_motoring)

Enfin, comme le souligne le site Infobae, le moteur est de 6,2L avec une puissance de 425 chevaux. De plus, la suspension s’adapte automatiquement aux conditions du trajet, car la charge et la hauteur du véhicule peuvent être nivelées. A l’extérieur, tous les instruments d’éclairage sont dotés de la technologie LED.

