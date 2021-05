Canelo Álvarez a assommé sans pitié Billy Joe Saunders

Canelo Alvarez a fait faire à Billy Joe Saunders samedi soir quelque chose que Saunders avait juré de ne jamais faire.

Le gaucher britannique auparavant invaincu a refusé de continuer après le huitième tour de son combat d’unification du titre des super-moyens, qui a envoyé une foule record de 73 126 fous par Alvarez au stade AT&T dans une frénésie. Alvarez a blessé Saunders au huitième round et a provoqué un gonflement important sous l’œil droit de l’ancien champion WBO.

Une fois revenu dans son coin, l’entraîneur de Saunders, Mark Tibbs, a informé l’arbitre Mark Calo-oy que son combattant ne répondrait pas à la cloche pour le neuvième round.

Alvarez, 30 ans (56-1-2, 38 KO), qui est allé comme favori 8-1, a défendu ses titres WBA et WBC des super-moyens pour la deuxième fois et a remporté la ceinture WBO par Saunders. Saunders, 31 ans, champion de deux divisions de Hatfield, en Angleterre, a perdu pour la première fois de sa carrière professionnelle de 12 ans (31-1, 14 KO).

Alvarez n’a pas perdu de combat depuis 7 ans et demi, pas depuis sa retraite, le roi invaincu livre pour livre Floyd Mayweather l’a battu par décision majoritaire à 12 tours en septembre 2013 au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Depuis lors, il a remporté des titres mondiaux dans trois autres catégories de poids et en battant Saunders samedi soir, il est à un titre des super-moyens pour devenir un champion pleinement unifié dans la division des 168 livres.

Maintenant qu’il a battu Saunders pour la ceinture WBO, Alvarez se concentrera sur le combat contre le champion IBF Caleb Plant (21-0, 12 KO) pendant un certain temps en septembre. Le contrat du promoteur Eddie Hearn avec Alvarez a expiré après le combat des Saunders, mais ils espèrent continuer à travailler ensemble au moins pendant le combat contre Plant.

La victoire de l’icône mexicaine a renvoyé une immense foule heureuse à la maison du stade des Cowboys de Dallas.

La fréquentation annoncée de 73 126 est un record en salle pour la boxe aux États-Unis. La fréquentation de samedi soir a éclipsé un record en salle de 42 ans, puisqu’une foule de 63 352 personnes a assisté au match revanche du championnat des poids lourds entre Muhammad Ali et Leon Spinks en septembre 1978 au Superdome de New York.

La grande foule de samedi soir était également la plus importante pour un seul événement sportif aux États-Unis depuis le début de la pandémie de COVID-19 en mars 2020.

Saunders était raisonnablement compétitif contre Alvarez. En fin de compte, cependant, il n’a pas pu empêcher Alvarez, agressif et plus fort, de l’approcher.

Une courte main droite à l’intérieur a bourdonné Saunders au milieu du huitième tour. Saunders a fait de son mieux pour retenir Alvarez à ce moment-là, mais une fois qu’il était libre, Alvarez l’a attaqué.

Saunders a subi une coupure sous

Alvarez a frappé une main droite alors que Saunders a reculé de près d’une minute au septième tour. Saunders a gardé ses mains en mouvement ce tour, mais n’a pas décroché beaucoup de coups de poing efficaces.

Alvarez a frappé Saunders avec un jab alors que Saunders s’éloignait de lui avec 1:50 à la fin du sixième tour. Saunders a atterri à gauche sur le corps d’Alvarez et a rapidement suivi avec un autre gauche à la mi-sixième ronde.

Alvarez a frappé un droit au corps de Saunders pendant la minute du milieu du cinquième tour. Saunders a décroché une main gauche quand Alvarez a avancé plus tard au cinquième tour.

Saunders était plus insaisissable au quatrième tour, mais n’a pas fait beaucoup plus offensivement que des tirs rapides sur son adversaire. Alvarez a décroché son coup le plus efficace du quatrième tour, un uppercut droit, avec environ 40 secondes à jouer.

Alvarez a posé une main droite sur le côté de la tête de Saunders avec un peu plus d’une minute à faire au troisième tour, mais Saunders a secoué la tête pour indiquer que le tir ne lui a pas fait mal. Saunders a surtout échappé à Alvarez et a raté des tentatives occasionnelles lors de ce troisième tour.

Un coup droit droit d’Alvarez a atterri une minute au deuxième tour. Saunders a affronté Alvarez juste avant le milieu du deuxième tour, mais a rapidement reculé quand Alvarez a répondu.

Une autre droite d’Alvarez a renvoyé Saunders avec un peu plus de 40 secondes à jouer au deuxième tour.

Alvarez a placé une main droite autour de la garde de Saunders avec 1:20 à jouer au premier tour. Saunders se méfiait de la puissance d’Alvarez au cours de ces trois premières minutes et, pour la plupart, il a pompé son jab tout en essayant de rester hors de portée de frappe d’Alvarez.