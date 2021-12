Canelo Álvarez a avoué quel était son meilleur combat de 2021

Saúl Álvarez a réalisé une excellente année. Avec quatre titres obtenus, le boxeur mexicain a réussi à s’imposer une fois de plus comme le plus remarquable de la planète aujourd’hui et c’est pourquoi, en cette période d’équilibres et de célébrations, il a analysé quel était le combat qu’il appréciait le plus.

Après avoir organisé une luxueuse soirée pour recevoir Noël à laquelle ont participé toute sa famille et certains des membres de son entourage, qui étaient invités, et partagé les vidéos sur ses comptes Instagram, il est revenu à parler de boxe.

Le magazine Ring l’a choisi comme le meilleur boxeur de l’année et dans une interview exclusive il a analysé ce qu’il a laissé en 2021. C’est pourquoi lors de l’examen, il a déterminé qu’il reste avec le combat qui a eu lieu le 8 mai au domicile du Cowboys de Dallas et a exprimé : « Je pense que le combat de Caleb Plant était le plus gros combat car il n’y avait qu’une seule ceinture en jeu, mais le combat que j’ai vraiment apprécié était le combat de Billy Joe Saunders parce qu’il avait beaucoup parlé de merde et parce que nous avions 73 000 personnes qui en ont été témoins. «

De plus, il a remercié la reconnaissance et a lancé : « Ce prix de The Ring est un honneur pour moi. Comme je le dis toujours, j’aime la boxe, je le fais parce que j’aime la boxe et quoi qu’il arrive, je suis honoré. C’est un avantage pour moi car j’aime ce sport, je le respecte et j’essaie toujours de faire de mon mieux. »

Comment s’est passé le combat contre Billy Joe Saunders ?

Le Mexicain Saúl Canelo Álvarez (55-12, 37 KO) a battu le Britannique Billy Joe Saunders par KO technique (il l’a coupé invaincu) après huit rounds et a été a remporté tous les titres mondiaux des super-moyens : Il avait déjà celui de la World Boxing Association (WBA) et du World Boxing Council (WBC), et maintenant il a ajouté celui de la World Boxing Organisation (WBO). Canelo a fermé l’œil et lui a beaucoup fait mal à la pommette, c’est pourquoi ils ont arrêté le combat. « Je pense que je lui ai cassé la pommette, » lâcha-t-il. Incontestable.

Le combat a eu lieu chez AT&T à Arlington, situé au Texas (États-Unis), et pouvait être suivi via l’application DAZN, disponible sur n’importe quel appareil Android ou iOS. Il y avait 73 126 spectateurs dans le stade, un nombre record en pleine pandémie. Álvarez a rempli de coups les yeux de tout le public et le visage de Saunders, qui avait bien commencé, mais n’a pas pu résister à la puissance du Mexicain, qui devient chaque jour de plus en plus légendaire.

« Comme je l’ai dit auparavant, le combat allait se dérouler après le septième round et ce n’était pas aussi difficile que je m’y attendais. C’est à ce moment-là que j’ai réalisé ma bonne préparation et que je continue de m’améliorer de jour en jour. Je me suis installé très rapidement, je Je savais que j’allais lui donner. Je pense que je lui ai cassé la pommette et je savais que ça n’allait pas sortir. dit Canelo avec toutes les ceintures dans ses mains. Et cria : « Merci à tous. Vive le Mexique, salauds ! »

