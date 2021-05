Canelo Alvarez a été félicité par Floyd Mayweather et Gennady Golovkin après leurs combats, Anthony Joshua admettant qu’il aime “ étudier ” le roi livre pour livre

Canelo Alvarez est sans doute la plus grande star de la boxe de nos jours. Depuis qu’il est devenu professionnel à l’âge de 15 ans, le super-moyen mexicain a prouvé sa classe dans plusieurs catégories de poids et est maintenant un boxeur professionnel pendant plus de la moitié de sa vie.

Canelo est largement considéré livre pour livre le meilleur boxeur du monde À 30 ans, Canelo est le roi de la boxe livre pour livre et a suscité les éloges de nombreux autres grands noms du sport. Mais cela n’a pas toujours été simple pour lui. Il a subi la seule défaite de sa carrière jusqu’à présent contre Floyd Mayweather en 2013. Certaines personnes ont présenté le combat comme un passage potentiel de l’affaire du flambeau avec Mayweather vieillissant et le jeune Canelo très apprécié encore tôt dans sa carrière. Cependant, l’homme le plus expérimenté est sorti victorieux et a rendu hommage à son ennemi vaincu.

Floyd a envoyé Canelo alors qu’il n’avait que 23 ans. Mayweather a déclaré après avoir remis à Canelo sa seule défaite: «Je tiens à féliciter ce jeune et fort champion parce qu’il portera le flambeau. «L’expérience a joué un rôle majeur. Canelo a tout ce qu’il faut pour être une légende dans le sport… «J’enlève mon chapeau à Canelo, c’est un vrai champion. Un vrai champion peut subir une défaite et rebondir. «Canelo fait tout bien, il va bien au corps, il a un bon coup, c’est un bon contre-puncheur.

Mayweather a rendu hommage à son ennemi vaincu après le combat. Il s’est avéré que Mayweather avait raison. Canelo a rebondi de cette défaite avec plusieurs grandes victoires, notamment sur Miguel Cotto pour remporter le titre des poids moyens WBC. En 2017, le prochain grand défi du Mexicain est venu quand il a affronté Gennady Golovkin. La première fois qu’ils se sont battus, la plupart ont estimé que Canelo avait eu la chance de s’échapper sans une deuxième défaite sur son record, car le combat avait été controversé avec un nul. Le GGG, généralement aux manières douces, avait peu de choses positives à dire sur son adversaire dans la foulée, car il exprimait plutôt des frustrations face à la boxe et aux juges de Las Vegas.

La plupart pensaient que GGG avait remporté le premier combat. Ils devaient faire une revanche en mai, mais un test de dépistage positif de Canelo l’a vu recevoir une suspension de six mois. Il a toujours insisté sur le fait que les niveaux élevés de clenbutérol dans son système étaient le résultat de la viande contaminée. Finalement, un an après leur premier combat, le duo est de retour sur le ring. Cette fois, le concours était beaucoup plus proche et Canelo a remporté une victoire mince comme un rasoir par les juges.

Canelo et Golovkin ont mené une guerre épique dans le match revanche GGG était une fois de plus mécontent des juges, mais a donné du crédit à son adversaire cette fois-ci. Après avoir critiqué le style de “ course à pied ” de son Canelo après le premier combat, il a maintenant pris une position différente. Golovkin a déclaré: «Il ne me fuyait pas. Il ne courait pas dans ce combat. Mais cela ne veut pas dire qu’il a gagné ce combat. «Il n’a rien fait de spécial. Mais surtout, je voudrais le féliciter pour cette victoire.

AJ a assisté à un combat de Canelo en 2018 Canelo a décidé de revenir rapidement sur le ring après sa victoire de septembre 2018 sur Golovkin et est réapparu pour affronter Rocky Fielding en décembre. Le combat était son premier sur la nouvelle plate-forme DAZN, qui s’était lancé aux États-Unis en montrant le combat d’Anthony Joshua avec Alexander Povetkin trois mois auparavant. Pour plus de promo, AJ s’est envolé pour l’Amérique pour assister à Canelo vs Fielding et s’est évanoui en plaisantant au bord du ring lorsque le Mexicain l’a salué avant le combat. «J’évalue Canelo», a déclaré Joshua à son retour au Royaume-Uni après l’expérience. «À partir du moment où il a combattu Mayweather, il a subi une défaite, a apprécié ce que c’est que de perdre et a rebondi. «Il s’améliore depuis. Donc, le regarder en direct, regarder la façon dont il préparait ses coups de corps. J’ai aimé ça.”

Canelo a éliminé Fielding en trois rounds AJ a également fait référence à Canelo lorsqu’on lui a demandé de nommer les combattants qu’il aime étudier. Joshua a déclaré: «J’aime étudier Meldrick Taylor, Jersey Joe Walcott, Ezzard Charles, les combattants de la vieille école. «Pour les combattants de la nouvelle école, j’aime Canelo maintenant.» Il semble qu’un certain nombre de plus grandes stars de la boxe continuent de surveiller de près Canelo et seront sans aucun doute à l’écoute quand il affrontera Billy Joe Saunders ce week-end prochain.