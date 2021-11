Canelo Alvarez a expulsé des ring crashers portant des t-shirts Jake Paul et a semblé les appeler «f ***ers» après la victoire d’Avni Yildirim

Canelo Alvarez a expulsé quelques ring crashers qui semblaient porter des t-shirts Jake Paul et Ben Askren lors de l’interview d’après-combat après son premier combat cette année.

Les deux hommes inconnus ont été vus sauter de haut en bas en arrière-plan après la victoire de la superstar mexicaine sur Avni Yildirim en février, essayant apparemment de promouvoir le combat rival qui a été diffusé sur Triller deux mois plus tard.

Canelo Alvarez n’avait aucune promotion de Jake Paul

Canelo avait déjà exprimé son irritation envers les YouTubers en boxe professionnelle et n’est fan d’aucun des frères Paul.

On ne sait pas s’il s’agissait d’un coup coordonné pour revenir à Canelo, d’une ruse planifiée pour promouvoir le combat rival, ou juste de quelques farceurs aléatoires.

Quoi qu’il en soit, le roi livre pour livre de la boxe a rapidement géré la situation lui-même, expulsant les deux hommes.

Il a ensuite semblé les appeler « f ***ers », ce qui a été partiellement capté alors qu’il se retournait vers son microphone pour continuer l’interview.

Ed Mulholland/Salle de match

Canelo a éliminé Yildirim au troisième tour

Le combat de Yildirim a commencé avec Canelo tirant son jab pour trouver sa portée dans la première minute et il a poursuivi en commençant son attaque corporelle tandis que Yildirim avait du mal à atterrir.

Canelo a commencé à choisir son uppercut au deuxième tour et a fait la percée au troisième avec une main droite droite qui a terrassé Yildirim.

Il est revenu sur ses pieds mais a continué à recevoir des coups soutenus et avait l’air blessé alors qu’il retournait dans son coin.

L’entraîneur Joel Diaz était extrêmement préoccupé par son homme et lui a dit à la fin du tour torride, « Je vais vous donner un tour de plus et je vais vous arrêter. »

Cependant, quelques secondes plus tard, après n’avoir apparemment pas été satisfait de la réponse de son homme, il a décidé d’y mettre fin sur-le-champ.

Maintenant, Canelo est prêt à combattre Caleb Plant samedi soir.