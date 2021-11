Canelo Álvarez a fait gagner une fortune au président de l’UFC

Samedi dernier, Saul Canelo Allvarez Il s’est montré au MGM Gran de Las Vegas et a crié au ciel : « Viva México cabrones ». Il a tenu sa promesse et a envoyé Plante de Caleb, qui a tenu le plus longtemps possible contre le meilleur livre pour livre d’aujourd’hui. Alors que, Dana White, président de l’UFC, était au Madison Square Garden, célébrant le triomphe du Mexicain au milieu de l’UFC 268.

White était à New York pour son propre événement d’arts martiaux mixtes, mais il avait un œil sur ce qui se passait avec Canelo. Alors que Rose Namajunas et Zhang Weili se battaient pour la revanche du championnat féminin des poids paille de l’Ultimate Fighting Championship, Dana a été surprise en train de regarder la soirée de boxe sur un moniteur.

Regarde aussi

Blanc, au milieu de l’UFC 268, regardant Canelo. (Photo : Twitter)

Regarde aussi

Le motif? Le patron de l’organisation a misé 100 000 $ ! que le Mexicain a gagné par KO, et c’est ainsi. « J’aime Canelo, j’ai vu le combat. J’ai parié sur lui, c’est pourquoi j’ai vu le combat. J’ai parié 100 000 dollars qu’il a gagné par KO. », a tiré White en riant après avoir été interrogé sur le désir de Kamaru Usman de confronter Saul. Au total, il a fallu un peu plus de 40 000 $.

Les aveux de Dana White

Dana White a été vue en train de regarder le Canelo se battre en pleine fonction UFC 268 du côté de l’Octogone. Le président de l’UFC dit qu’il a parié 100 000 $ que Canelo allait gagner par KO… bravo Dana. pic.twitter.com/320CO00UHI – Eduard Cauich (@ecauich) 7 novembre 2021

Regarde aussi

Le triomphe de Canelo sur Plant

Canelo n’a pas du tout eu la vie facile, mais dès le dixième tour, il est sorti déterminé à accomplir son présage qu’il n’allait pas permettre au combat d’atteindre les cartes. Et c’est ainsi, parce qu’au onzième round, il a frappé un crochet du gauche qui a frappé le visage de l’Américain carrément, il l’a parfaitement combiné avec un uppercut droit et même s’il a ensuite lancé à nouveau le gauche, le dé était déjà jeté et Plant il s’effondrait millième par millième. Ils l’ont compté jusqu’à huit, il s’est levé, mais il n’y a eu aucun cas où le Mexicain a enflammé la poudre à canon et l’a jetée à nouveau. Assez pour tous, chanta l’arbitre.

Ce n’était pas une autre nuit pour le natif de Guadalajara, qui est devenu le premier latino-américain à unifier les quatre ceintures. Il l’a fait dans la catégorie des super-moyens (jusqu’à 76,2 kilos), où Álvarez a mis ses couronnes WBC, WBA et WBO en jeu pour arracher le titre IBF à Plant. Ainsi, il a repris les quatre titres.

Canelo a battu Plant. (.)

Ainsi, à 31 ans le Mexicain a laissé son record à 57-1-2, avec 39 KO. Il détient désormais les titres du World Boxing Council (WBC), de l’Association mondiale (WBA), de l’Organisation mondiale (WBO) et de la Fédération internationale (IBF). Après la défaite, Plant avait une fiche de 21-1 avec 12 victoires accélérées.

Combien d’argent Canelo et Plant ont empoché

Comme le rapporte le journal Marca, juste pour le simple fait de monter sur le ring, ce qui a été obtenu par les deux avait un plancher de 40 millions de dollars pour Canelo et entre 10 et 13 millions de la devise américaine pour Plant, une différence qui tient au nombre de ceintures que chacun risquait, en plus du fait que le Mexicain est aujourd’hui le meilleur livre pour livre.

Canelo a battu Plant. (.)

Regarde aussi

À ces chiffres, il faut ajouter les revenus qu’ils ont reçus pour le Pay Per View (PPV) de la télévision, ceux qui ne sont pas envisagés dans l’indiqué ci-dessus. De cette façon, ce qui est empoché par les deux représente une somme d’argent choquante, bien qu’ils ne soient pas loin de ce que l’on perçoit habituellement dans un combat de ce type.

Dans son précédent duel sur le ring, lors du triomphe contre le Britannique Billy Joe Saunders, par exemple, Canelo avait gagné environ 35 000 000 $ en remportant la ceinture des super-moyens de la World Boxing Organization (WBO), bien que maintenant les chiffres seraient plus élevés.

Regarde aussi

SUJETS APPARAISSANT DANS CETTE NOTE