Canelo Alvarez a personnellement négocié la libération en toute sécurité du frère kidnappé quelques jours seulement avant le combat de Rocky Fielding en 2018, qu’il a remporté par KO au troisième tour

Canelo Alvarez est actuellement la plus grande star mondiale de la boxe et le roi livre pour livre, mais les choses n’ont pas toujours été ainsi.

La sensation de 31 ans a grandi dans la pauvreté au Mexique, à la périphérie de Guadalajara.

Canelo est le plus jeune des huit enfants de sa famille – il a six frères et une sœur

S’il a échappé à son environnement difficile et vit maintenant aux États-Unis, on ne peut pas en dire autant de toute sa famille.

Cela a provoqué une situation terrifiante en décembre 2018, lorsque le frère de Canelo a été kidnappé quelques jours seulement avant son combat avec Rocky Fielding.

Canelo a rappelé dans In Depth With Graham Bensinger : « 2018, lundi avant le combat. J’ai été informé.

« Au téléphone, j’ai tout négocié pour sa libération.

Canelo est considéré comme le meilleur boxeur du monde aujourd’hui

« Pendant trois jours, j’ai négocié avec ces connards pour qu’ils le lâchent.

«Et après avoir négocié, je pensais encore, imaginez si cela avait été ma fille, ma mère, mon père.

«Pour moi, cela aurait été encore plus difficile.

« Et en plus de ça, j’ai dû me battre samedi et faire mille interviews et tout, et personne ne savait rien.

« Tout le monde pense, wow, vous savez, ils me voient là-haut et disent:« Wow, c’est très facile ».

« Mais rien n’est facile dans cette vie, tout est difficile. »

Il n’a pas révélé les détails de l’accord qui a vu son frère libéré

Canelo a négocié la libération en toute sécurité avec les ravisseurs, communiquant par l’intermédiaire d’un ami qui était apparemment en contact direct avec eux.

Il a expliqué : « Je n’ai jamais eu peur que [he would not come home].

«Mais je pense toujours que c’est la chose la plus difficile pour moi parce que c’est tout pour moi. C’est putain de difficile.

« J’envoyais un texto à mon ami ‘Dis ceci, dis ceci’ et mon ami disait ‘Ils ont dit ceci, dis-lui ceci.’

« Tellement putain de difficile…

Canelo n’a pas laissé la situation affecter son combat avec Fielding

« Quand vous entendez « Mon frère est kidnappé », vous devenez fou. Tu deviens fou à ce moment-là.

« J’ai réfléchi à l’intérieur et j’ai dit: » Je veux avoir une solution à cette situation. «

« Dieu merci [he ended up being okay]. Dieu merci car c’est très difficile quand vous avez ce genre de chose, vous courez et ne revenez jamais.

« J’ai mon frère, Dieu merci. »

Après l’horreur de la semaine de combat, Canelo est sorti et a arrêté Fielding en trois rounds.