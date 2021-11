Canelo Álvarez a pulvérisé Caleb Plant en 11 épisodes

Pour les titres mondiaux IBF, WBO, WBA et WBC des super-moyens, Saúl « Canelo » Álvarez (57-1-2, 39 KOs) est devenu le champion incontesté avec un KO sensationnel de Caleb Plant invaincu (21-1, 12 KOs) en le onzième tour. Plant est sorti avec un jab au premier tour. Canelo faisait le tour du ring et collectait des données. Canelo finirait par commencer à desserrer ses mains et il n’atterrait pas trop propre.

La plante a collé au jab et a bien fait. Dans la seconde, Canelo appliquait beaucoup de pression et avançait tandis que Plant lançait bien et atterrissait à gauche. Canelo s’est connecté avec une bonne main droite et a continué à appuyer. Plant riait bien, mais Canelo réussissait les coups les plus durs. Plant a lâché ses mains au début du troisième avec des coups à la tête et au corps. Canelo poussait et décrochait les coups les plus durs, mais Plant se débrouillait bien avec sa boxe et ses mouvements. Le quatrième a commencé avec Plant qui a porté plusieurs coups à la tête et au corps.

C’était une action rapprochée, avec Canelo décrochant les coups les plus impressionnants et Plant boxant bien, avec des coups de poing connectés. Plante faisant une bonne défense dans le cinquième et se connectant plus fréquemment, Canelo traquant et cherchant à faire des dégâts avec de gros tirs. Dans le sixième, Plant a déchargé avec diverses combinaisons au départ. Canelo a serré et a essayé de décharger avec des coups de corps. Canelo a commencé à bien couper le ring et se débrouillait mieux offensivement avec le jab. Au septième, Canelo a pris l’avantage et cherchait vraiment à faire mal. Canelo était assis sur ses coups de poing la plupart des huit.

Plant boxait et bougeait, mais ne lançait pas autant que lors des tours précédents. Une bataille de coups dans le neuvième. Canelo faisait la plupart des tirs, mais Plant bloquait les tirs et cherchait des contre-attaques. Les compteurs atterrissaient et il tenait toujours. Dans le 10e, Canelo a continué à avancer avec Plant boxe et jabbing. Canelo atterrissait avec des coups de corps lourds.

Au cours du onzième round, Canelo a décroché plusieurs coups puissants pour renverser Plant pour la première fois de sa carrière. Plant s’est levé, Canelo venant juste derrière lui avec des coups violents pour envoyer Plant s’écraser à nouveau et le combat a été écourté.