Canelo Alvarez arrête Billy Joe Saunders dans un affrontement d’unification du titre des super-moyens après une blessure à l’œil

Le roi mexicain livre pour livre a produit un assaut typiquement méchant au huitième round dans une confrontation d’unification du titre par ailleurs compétitive, Saunders n’ayant pas réussi à se lever de son tabouret pour le début du neuvième et son coin jetant l’éponge après de vilains dégâts infligés. son orbite droite par un uppercut féroce.

La victoire devant une foule partisane exceptionnelle de plus de 73000 personnes – un nouveau record pour un événement de boxe en salle aux États-Unis – au stade AT&T d’Arlington, au Texas, a vu Canelo ajouter l’or WBO à sa collection de WBA (Super), WBC et les titres des super-moyens de The Ring.

Il a maintenant la couronne IBF de Caleb Plant fermement en vue alors qu’il cherche à devenir le premier champion incontesté de la division.

Alors que Saunders a donné un compte rendu solide de lui-même avant le huitième tour après un départ rapide de Canelo, il était en retard sur les cartes de pointage des trois juges lorsque le combat a été interrompu.

LIRE LA SUITE

Il aurait été transporté à l’hôpital après sa première défaite professionnelle pour évaluation d’un os orbitaire suspecté de fracture.

«Il ne pouvait pas voir», a déclaré le promoteur Eddie Hearn à propos de la blessure de Saunders. «J’ai parlé à [trainer] Mark Tibbs et lui ont dit qu’il ne pouvait pas voir et qu’il ne l’a pas laissé sortir.

«Billy a magnifiquement boxé, mais Canelo est si fort, il a pris son temps. Billy est si délicat, mais il s’est cassé l’orbite.

«Vous pouvez voir maintenant y retourner, vous pouvez voir son œil. Canelo arrive fort à l’arrière du combat. Il est trop bon.

«C’était une excellente performance de Billy Joe Saunders, il est venu pour gagner.»