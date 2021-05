Canelo Alvarez arrête Billy Joe Saunders pour unifier les titres des poids moyens ⋆ .

Saul «Canelo» Alvarez a arrêté Billy Joe Saunders en huit rounds samedi pour unifier trois titres des super-moyens devant la plus grande foule américaine de l’histoire pour assister à un événement de boxe en salle.

Le champion du monde de quatre poids Alvarez a conservé ses titres du World Boxing Council et de la World Boxing Association et a saisi la ceinture de l’Organisation mondiale de boxe des Saunders lorsque le Britannique auparavant invaincu s’est retiré sur son tabouret après avoir été battu au huitième round.

Alvarez a gagné par KO technique après que le corner de Saunders ait appelé à l’arrêt devant plus de 73000 fans au stade AT&T, qui était également le plus grand à regarder un événement sportif américain depuis la pandémie de coronavirus.

Saunders restait assis en disant qu’il ne pouvait pas voir de son œil droit qui était gravement gonflé par les coups répétés et délibérés d’Alvarez.

Alvarez pouvait sentir la victoire dans le huitième alors qu’il chassait le gaucher autour du ring en levant les bras en l’air comme pour faire savoir à la foule pro-mexicaine que la fin était proche.

«Je le savais», a déclaré Alvarez. «Je pense que je lui ai cassé la joue. Il n’est pas sorti pour se battre parce que je lui ai cassé la joue.

Saunders s’est dirigé du ring à l’hôpital pour voir son œil blessé.

Canelo Alvarez célèbre après sa victoire.

Alvarez, qui s’est amélioré à 56-1-2 avec 38 KO, était en avance sur les trois tableaux de bord des juges lorsque Saunders a décidé de ne pas sortir de son coin.

Saunders, âgé de 31 ans, qui a chuté à 30-1 avec 14 KO, a plaidé et obtenu gain de cause pour augmenter la taille de l’anneau de 20 pieds à 22 pieds. Mais aucun espace supplémentaire ne lui permettrait d’échapper au pouvoir de frappe dévastateur d’Alvarez.

La victoire constitue une autre étape dans la quête d’Alvarez pour dominer la division des 168 livres (76,2 kg).

La seule défaite en carrière du roi mexicain livre pour livre à ce jour est survenue à 23 ans contre le légendaire Floyd Mayweather Jr en 2013.

Alvarez, 30 ans, a attendu son heure jusqu’à ce qu’il puisse imposer sa volonté à Saunders, qui n’avait jamais affronté un adversaire de cette ampleur.

Tout a changé en huitième et la fin est venue soudainement pour Saunders alors que le combat se résumait à la puissance et à la vitesse d’Alvarez et aux compétences de boxe de Saunders.

Mais à son crédit, Saunders s’est avéré être un adversaire difficile pour le champion mexicain à rattraper dans les premiers tours.

Alvarez avait son chemin dans le huitième alors que Saunders tentait de se faufiler et de se frayer un chemin à travers le tour, mais les coups de poing étaient trop pour le Britannique et son œil droit se fermait rapidement.

Alvarez domine souvent brutalement ses adversaires avant de les assommer et même si ce n’était pas le cas cette fois, il a suivi à la perfection le plan de match établi par ses entraîneurs.

“J’ai dit avant le combat qu’il allait se développer au septième et au huitième round”, a déclaré Alvarez. «Je gagnais tour par tour.

«J’ai commencé à m’adapter très rapidement.»

L’autre grand champion de la division des 168 livres est l’invaincu American Caleb Plant, le détenteur du titre de la Fédération internationale de boxe qui a une fiche de 21-0 avec 12 KO.

Alvarez se battait pour la troisième fois en six mois, donc les fans de boxe savent qu’il aime rester occupé sur le ring et maintenant il veut combattre Plant le plus tôt possible.

«Je viens mec, je viens mon ami», dit-il.