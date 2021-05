Canelo Alvarez BAT Billy Joe Saunders RÉACTION EN DIRECT: L’horrible fracture de l’orbite oblige “ Superb ” à démissionner alors que le Mexicain revendique la gloire au Texas – Dernières nouvelles et résultats undercard

Saul ‘Canelo’ Alvarez a battu Billy Joe Saunders dans un énorme combat pour le titre mondial au Texas pour ajouter la ceinture WBO à sa collection.

Le roi livre pour livre Canelo revendique la gloire alors que Saunders souffre d’une horrible blessure à l’œil au huitième tour Le Britannique avait testé la superstar mexicaine mais perd le titre mondial après la fin du coin, Canelo remporte la ceinture des super-moyens WBO et conserve les titres WBA (Super), WBC et The Ring Plus de 73000 fans présents au stade AT&T à Arlington, Texas Canelo v Saunders: résultats Undercard

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL: Saul ‘Canelo’ Alvarez bat Billy Joe Saunders – TKO9

Elwin Soto bat Katsunari Takayama – TKO9 Souleymane Cissokho bat Kieron Conway – SD Frank Sanchez bat Nagy Aguilera – TKO6 Marc Castro bat Irving Macias Castillo – TKO4 Keyshawn Davis bat Jose Antonio Meza – UD Christian Alan Gomez Duran bat Jan Wilson – TKO2 Kelvin Davis bat Jan Wilson Marsalek – UD