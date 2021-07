Canelo Álvarez bat Saunders par KO technique. Regardez les mèmes

in

Canelo a-t-il surmonté le plus gros obstacle chez les super-moyens ? 4:46

(CNN espagnol) – Le boxeur mexicain Saúl ‘Canelo’ Álvarez a battu l’Anglais Billy Joe Saunders et a remporté sa troisième ceinture des super-moyens.

Álvarez a gagné par KO technique après avoir joué le huitième tour. L’équipe de Suanders a décidé d’arrêter le combat en raison du coup à l’œil droit que le Britannique a reçu, un uppercut précis.

Le combat, pour unifier les titres de la catégorie des super-moyens, s’est joué à Arlington, au Texas, devant plus de 70 000 fans. Le Mexicain est désormais champion des super-moyens de la World Boxing Organization (WBO), en plus de détenir les ceintures du World Boxing Council (WBC) et de la World Boxing Association (WBA).

Lors d’une conversation avec Raúl Sáenz, Canelo a déclaré avant le combat que la clé était “d’être patient” avec ce qu’il a décrit comme l’adversaire le plus difficile de sa carrière.

Saunders a refusé d’apparaître dans le premier heads-up et s’est plaint de la taille du ring dans lequel il combattra.

