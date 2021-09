Canelo Alvarez BRAWLS avec Caleb Plant lors d’une conférence de presse et le COUPE avec un coup de poing qui pourrait maintenant laisser un combat incontesté dans le doute

in

Canelo Alvarez et Caleb Plant se sont bagarrés lors de leur première conférence de presse mardi.

La paire s’est rencontrée pour la première fois avant leur combat incontesté pour le titre des super-moyens WBA, WBC, IBF et WBO le 6 novembre, mais les choses sont tombées dans le chaos lors de la confrontation.

Canelo et Plant se sont bagarrés

Au cours de l’affrontement, Canelo a attrapé Plant avec un contre-main gauche qui l’a coupé sous l’œil droit.

Ils ont néanmoins procédé à la conférence de presse, mais il n’est actuellement pas clair si cette blessure retardera ou non le combat.

C’est une nouvelle de dernière heure. D’autres mises à jour suivront sous peu.

