Canelo Alvarez “ CAVED IN ” L’œil de Billy Joe Saunders en tant qu’entraîneur Mark Tibbs révèle ce qui a été dit dans le coin après la huitième manche

L’entraîneur en chef de Billy Joe Saunders, Mark Tibbs, a admis qu’il n’avait d’autre choix que de retirer le Britannique après une blessure exténuante causée par Saul ‘Canelo’ Alvarez.

Alvarez a ajouté le championnat des super-moyens WBO à sa collection après la retraite de Saunders après le huitième round de leur combat d’unification à Arlington, au Texas.

.

Mark Tibbs n’avait d’autre choix que de retirer Billy Joe Saunders du combat contre Canelo

Plus de 73000 personnes étaient présentes pour le combat très attendu, qui a commencé par l’explosion de Saunders hors des blocs avec une tonne d’énergie, mais n’a pas réussi à décrocher un tir marquant.

Après l’éclatement précoce de Saunders, Alvarez a pris le contrôle de l’anneau pour piéger l’Anglais dans le coin et se faufiler dans plusieurs tirs au corps.

Alvarez a maintenu l’avantage tout au long des premiers tours, mais n’a pas été en mesure de porter un coup fatal.

L’élan a brièvement changé au cinquième tour lorsque Saunders a assommé le Mexicain avec un solide crochet gauche.

.

Le Britannique a bien boxé, mais a été défait par la puissance brute de Canelo

Cependant, Alvarez a rapidement retrouvé son calme, devançant son adversaire jusqu’à ce qu’il décroche une rafale de coups de poing à la tête au huitième tour qui a ouvert une coupure sous l’œil droit de Saunders.

Après une inspection plus approfondie, Tibbs a reconnu la gravité de la blessure et a agité le combat pour que son homme puisse obtenir des soins médicaux indispensables à l’hôpital.

«Son orbite était coudée et il ne pouvait pas voir», a déclaré Tibbs à Behind The Gloves. «Je n’ai pas obtenu la réponse que je voulais de lui.

«Je n’ai pas obtenu la réponse dont j’avais besoin dans le virage et je savais que c’était effondré. Je ne suis pas surpris d’avoir la réponse que j’ai obtenue.

«Je devais le tirer… Il n’a jamais dit: ‘Non, c’est ça.’ Il me l’a laissé. Il l’a bien pris. Il souffrait.