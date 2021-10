Canelo Álvarez : « C’est nouveau pour moi d’avoir autant de mauvais sang avec un adversaire »

Saúl « Canelo » lvarez prépare le match d’unification des quatre ceintures contre le champion du monde IBF Plante de Caleb le 6 novembre. Ce sont les dernières déclarations de Canelo et de son entraîneur Eddy reinoso:

SAÚL ÁLVAREZ

«Je me sens fort et je suis très excité. Je continue d’avancer jour après jour dans la nuit des combats. Je suis prêt à entrer dans l’histoire le 6 novembre.

C’est nouveau pour moi d’avoir autant de mauvais sang avec un adversaire. C’est très différent de la normale et c’est certainement la plus grande animosité que j’ai jamais eue avec un rival dans un grand combat.



Ma prédiction est que je l’éliminerai avant le huitième tour. Les premiers seront difficiles, mais au fur et à mesure que le combat progressera, je pourrai le sortir de là.

Le secret pour moi et la relation d’Eddy est notre discipline. Mon esprit est si fort et je vais l’utiliser à mon avantage dans ce combat.



Je n’ai jamais été impliqué dans quelque chose comme ce qui s’est passé lors de la première conférence de presse entre Caleb et moi. Vendre le combat ou pas, le plus important pour moi est d’être incontesté le 6 novembre.

J’ai été sur le ring dans d’énormes combats comme celui-ci à plusieurs reprises. Pour lui, ce sera un défi d’être là pour un combat de cette ampleur pour la première fois. Vous devrez contrôler vos émotions.



Je suis un combattant complet. Je peux faire diverses choses sur le ring. Je peux être agressif, je peux riposter, je peux bouger. En fin de compte, je sais que je dois être un combattant complet. C’est ce que j’ai appris sous Eddy Reynoso.

Caleb est un bon combattant, il a un bon jab et se déplace très bien. Mais ce n’est rien que je n’aie jamais vu auparavant. Je n’utiliserai que mes compétences et mon expérience pour gagner le combat.



Je ne veux pas me comparer aux grands champions mexicains du passé. Je veux juste sortir et faire ma propre histoire. En fin de compte, je veux être considéré comme l’un des meilleurs avec les légendes qui m’ont précédé.

EDDY REYNOSO

« L’expérience et le cœur de Canelo seront la clé de la victoire. Nous devons sortir et trouver Caleb Plant. C’est un bon combattant technique, il a de bonnes jambes et il est intelligent. Nous devons le pousser depuis le début.



C’est le combat le plus important de la carrière de Canelo. En tant que boxeur professionnel, il n’y a rien de plus grand que d’unifier une division. C’est pourquoi nous nous entraînons si dur.