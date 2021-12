Canelo Álvarez, Checo Pérez, Brandon Moreno et Julio Urías : les quatre fantastiques du sport mexicain en 2021

Canelo, Checo, Brandon et Julio remplissent le Mexique de fierté. .

SIl se termine en 2021, une année qui a continué à frapper le monde en raison de la pandémie de coronavirus qui ne s’arrête pourtant pas, a laissé de grands moments à retenir et aussi Il nous a laissé quatre grands athlètes qui ont mis le drapeau du Mexique au sommet.

Ce n’est pas grave si c’est boxe, sports mécaniques, arts martiaux mixtes ou baseball. Nous vivons une année extraordinaire avec des protagonistes qui sont déjà entrés dans l’histoire pour leurs réalisations.

Commençons le résumé avec l’arrivée de Checo Pérez à Red Bull Racing après une sortie orageuse de Racing Point et le pilote Jalisco a relevé le défi d’atteindre une équipe qui se bat pour le sommet de la Formule 1.

Checo a atteint plusieurs objectifs qu’il avait tels que gagner une course pour la deuxième fois, être le premier pilote mexicain à monter sur le podium à domicile et aussi être la clé de la décision de championnat prise par Max Verstappen à propos de Lewis Hamilton.

Mais en juin, nous vivons l’un des grands moments de l’année, car le Tijuana Brandon Moreno a battu Deiveson Figueiredo à l’UFC 263 et est devenu le premier combattant né au Mexique. en obtenant un championnat en compagnie de Dana White.

C’était sans aucun doute un combat plein d’émotions mais le meilleur est venu dans l’interview finale, où le ‘The Assassin Baby’ a prononcé un discours émouvant sur la façon dont il a réussi à atteindre le sommet de sa catégorie.

Mais quand il s’agit de réaliser des exploits, on ne peut oublier le lanceur gaucher des Dodgers de Los Angeles, Julio Urías, qui a connu une année 2020 inoubliable et a réussi à dépasser ses chiffres personnels en 2021.

Pour être clair, le culichi Il était le lanceur partant de la MLB avec le plus de victoires tout au long de la saison, réalisant 20 victoires en 32 départs, De plus, il est devenu le Mexicain avec le plus de retraits au bâton de l’histoire des Playoffs de la MLB.

Être champion incontesté de la boxe actuelle n’est pas une tâche facile vu le nombre d’instances qui régissent la boxe mondiale et Saúl ‘Canelo’ Álvarez l’a fait dans la division des super-moyens.

La recherche a commencé fin 2020 et Álvarez a ajouté des victoires consécutives contre Callum Smith, Avni Yildirim, Billy Joe Saunders et Caleb Plant, le tout en moins de 12 mois.