Canelo Álvarez commence son voyage vers le combat qui marquera à jamais sa carrière | Vidéo

Avec la réglementation actuelle limitant le nombre de moteurs et de composants utilisés par une équipe de Formule 1 par saison, des pénalités sont infligées à ceux qui dépassent la limite. En conséquence, les accidents sont plus un casse-tête maintenant, comme l’a exprimé Toyoharu Tanabe, directeur technique de Honda F1. Honda s’est présenté cette saison […] More