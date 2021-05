Canelo Alvarez critiqué pour “ lâche *** ” par le champion américain invaincu Demetrius Andrade qui prétend être évité par le Mexicain

Demetrius Andrade a qualifié Canelo Alvarez de “ lâche ” car la sensation mexicaine n’a apparemment pas l’intention de le combattre de si tôt.

L’Américain invaincu 30-0 détient actuellement le titre des poids moyens WBO (la division sous Canelo), mais a écrasé sa conférence de presse après le combat après la victoire de Billy Joe Saunders pour l’appeler à nouveau.

Ed Mulholland / Boxe Matchroom

Canelo est le champion du monde des poids moyens super-moyens WBA, WBC, WBO et Ring Magazine

Alvarez a rejeté sa demande de combat en personne et la sécurité a escorté Andrade hors du presseur après une guerre de mots divertissante.

Canelo a clairement indiqué qu’il n’avait pas l’intention d’affronter le joueur de 33 ans dans un proche avenir et qu’il visait plutôt l’usine de Caleb.

Andrade a déclaré au DAZN Boxing Show: «C’est un frère lâche, c’est un lâche.

«Pour moi, c’est une merde lâche.

«Vous pouvez donner aux gens la possibilité d’entrer là-dedans, de gagner des millions pour eux-mêmes, de faire un héritage, mais je ne peux pas faire ça?

«C’est lâche s *** bro, c’est lâche merde.

Ed Mulholland / Salle de match

Andrade est le champion du monde des poids moyens WBO

«Tu vas combattre Rocky Fielding, qu’a-t-il fait pour le sport de la boxe?

«Avni Yildirim, qu’a-t-il fait?

«Callum Smith – il a combattu un groupe de vieux gars en Europe, a obtenu un petit championnat et tout d’un coup c’est quelqu’un qui est censé être là-bas avec Canelo?

«Qu’est-ce que Billy Joe a fait pour obtenir ce combat? Il est allé 12 tours avec le frère de Martin Murray.

«Je suis un champion. J’ai été un champion dans deux catégories de poids. »

Michelle Farsi / Boxe Matchroom

Canelo a arrêté Saunders après huit tours en fracturant son os orbitaire

Canelo a déclaré à Andrade que son CV mince était en grande partie la raison pour laquelle il n’était pas intéressé à l’affronter ensuite.

Il est régulièrement critiqué pour son niveau d’opposition – mais affirme qu’il est évité.

Andrade a poursuivi: «L’excuse pour moi de ne combattre personne? J’ai essayé de combattre Billy Joe.

«Si Billy Joe et moi nous étions battus, je sens que j’avais la confiance et la capacité de le battre.

«J’ai essayé de faire en sorte que cela se produise [earlier this year] et Canelo a fermé ça. Parce que c’est un chemin plus facile [for him] pour combattre Billy Joe.

«Billy Joe n’a même pas pu faire sortir Martin Murray de là, il avait l’air lent, il ressemblait à une merde.

«Et tu penses que c’est le gars qui va battre Canelo? Allez mec.

«Mon chapeau va à tous ceux qui montent sur le ring parce que ce n’est pas facile.

«Mais en ce qui concerne les excuses pour ne pas monter sur le ring avec moi, appelez-moi un ‘horrible combattant’, c’est une merde lâche.