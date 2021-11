Canelo Alvarez défiera Ilunga Makabu pour le titre WBC cruiserweight

Canelo s’apprête à monter de deux catégories de poids dans le but de gagner plus de gloire (Photo: .)

Saul ‘Canelo’ Alvarez lancera une offre sensationnelle pour devenir un champion des cinq poids lorsqu’il passera à la division cruiserweight l’année prochaine.

La superstar mexicaine devrait défier le champion WBC Ilunga Makabu en mai ou juin de l’année prochaine après que l’instance dirigeante a approuvé sa demande de passer de deux divisions à une nouvelle catégorie de poids.

« La WBC a approuvé à l’unanimité Canelo pour se battre pour le championnat du monde WBC cruiserweight », a déclaré le président Mauricio Sulaiman.

« C’est une surprise pour moi, mais je suis sûr qu’il continuera à écrire l’histoire. »

Plus tôt ce mois-ci, Canelo est devenu le premier combattant de l’histoire à unifier la division des super-moyens, battant trois champions auparavant invaincus à Callum Smith, Billy Joe Saunders et Caleb Plant en 11 mois pour remporter les quatre titres mondiaux à 168 livres.

Makabu le champion WBC chez cruiserweight (Photo: .)

Son premier titre mondial était chez les super-welters avant de s’imposer comme l’un des combattants les plus redoutés de la planète dans la division des poids moyens après des victoires mémorables contre Miguel Cotto, Daniel Jacobs et Gennady Golovkin.

En 2019, il a intensifié la division des poids légers, éliminant Sergey Kovalev pour remporter le titre WBO.

Canelo a quitté la ceinture peu de temps après pour se lancer dans sa mission d’unifier la division des super-moyens, mais va maintenant s’aventurer encore plus loin dans les catégories de poids de la boxe jusqu’au cruiserweight où la limite de poids est de 200 livres.

Makabu a perdu le titre WBC contre Tony Bellew en 2016, mais a depuis récupéré sa place au sommet de la division.



