Canelo Álvarez et Caleb Plant arrivent en grand à Las Vegas quelques jours après leur combat

LAS VEGAS (2 novembre 2021) – Le boxeur mexicain vedette et champion du monde unifié WBC / WBA / WBO des super-moyens Canelo Álvarez et le champion du monde IBF des super-moyens invaincu Caleb « Sweethands » Plant ont finalisé leurs grandes arrivées respectives à Las Vegas ce mardi, coup de pied au large des événements de la semaine d’un combat historique qui sera en tête d’affiche du SHOWTIME PPV ce samedi 6 novembre dans le cadre d’un événement Premier Boxing Champions du MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

La semaine de ce concours incontournable a officiellement commencé, et Canelo et Plant se rapprochent de l’opportunité tant attendue de marquer l’histoire en s’affirmant comme le premier champion du monde incontesté de la division des 168 livres depuis que les quatre ceintures ont été disputées. .

Les billets pour cet événement sont déjà en vente sur AXS.com. L’événement est promu par Canelo Promotions et TGB Promotions, et parrainé par Hennessy et Value

L’événement qui a eu lieu ce mardi au MGM Grand a vu chaque boxeur déclarer son intention de marquer l’histoire en s’imposant ce samedi soir.

« Gagner ce combat signifie beaucoup pour moi, cela fait partie de mon héritage », a déclaré Canelo. « C’est la raison pour laquelle nous sommes ici. (Plant) est un bon boxeur, très doué, mais il ne représente rien de nouveau pour moi. Je ferai l’histoire samedi soir ”-

Plant, pour sa part, a déclaré qu’il « a consacré sa vie à la boxe ».

« J’ai beaucoup sacrifié. Nous sommes heureux d’être ici, mais pas seulement de dire présents. Je suis venu pour gagner ces ceintures et devenir le premier champion du monde incontesté des super-moyens de tous les temps. »

Canelo contre Plant verra la superstar de la boxe Canelo Álvarez du Mexique, champion du monde unifié WBC / WBA / WBO et boxeur numéro un au monde par consensus, affronter le champion du monde IBF des super-moyens invaincu Caleb « Sweethands. Plant, dans un contexte historique combattez le samedi 6 novembre en direct sur SHOWTIME PPV® au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas dans le cadre d'un événement Premier Boxing Champions.

Le SHOWTIME PPV débutera à 21 h HE / 18 h HP avec le double champion du monde des super-moyens Anthony « El Perro » Dirrell face à un concurrent dynamique comme « Loco » Marcos Hernández dans le co-événement principal de 10 rondes. . L’ancien champion du monde des super poids coq invaincu Rey Vargas revient à l’action contre le Mexicain Leonardo Báez dans une attraction à la carte de 10 rounds, tandis que les prétendants légers Elvis Rodríguez et Juan Pablo Romero s’affrontent dans un duel de 10 rounds à lancer l’action télévisée.

Cet événement est promu par Canelo Promotions et TGB Promotions, et parrainé par Hennessy et Value.