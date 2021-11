11/04/2021 à 06:56 CET

Alejandro Moreno .

L’heure de vérité approche pour les champions, le Mexicain Saúl « Canelo » Álvarez et l’Américain invaincu Caleb Plant ont laissé derrière eux les confrontations dialectiques et des gestes agressifs face à la galerie et la promotion de son combat pour l’unification du titre des super-moyens à s’entendre, qui quel que soit le résultat final sera « historique ».

Canelo et Plant ont partagé la scène pour la première fois ce mercredi depuis leur conférence de presse houleuse en septembre où les deux combattants ont échangé des coups de coude et des regards à Los Angeles.

Le vainqueur de l’épreuve de force tant attendue de samedi entrera dans l’histoire en tant que premier champion incontesté des super-moyens à l’époque des quatre ceintures.

« Je tiens à remercier tout le monde pour leur soutien et pour avoir rendu ce combat possible. Nous avons parcouru un long chemin en tant que professionnels pour que cela se produise. Maintenant, nous ne sommes qu’à quelques jours de faire l’histoire », a réitéré lvarez. « C’est tellement différent quand vous êtes sur le ring, donc je ne retiens rien de notre altercation lors de la première conférence de presse. »

Álvarez a répété que sait ce qu’il doit faire pour imposer sa boxe contre Plant Et il ne doute pas que l’expérience ouvrira la voie au succès.

« Je m’entraîne toujours à 100% et je fais de mon mieux pour m’adapter au style de mon adversaire. J’aime l’idée que Caleb (Plant) arrive en croyant qu’il va gagner ce combat. Cela va rendre les choses plus excitantes pour les fans « , a déclaré Alvarez. » L’objectif est d’être un grand combattant de tous les temps. Je ne vais pas m’arrêter avant d’avoir fait tout ce que je peux pour atteindre cet objectif.

Álvarez, 31 ans, avec une bourse de 40 millions de dollars (34,5 millions d’euros), a insisté sur le fait que aucun autre résultat ne lui passe par la tête que la victoire, le reste des aspects est hors de sa portée et il n’a aucun contrôle non plus.

« Le fait qu’il puisse entrez dans l’histoire ce week-end avec le pilote de Formule 1 Sergio ‘Checo’ Pérez, c’est très motivant pour moi. Mon objectif est d’en faire un week-end incroyable pour le Mexique », a souligné lvarez. Mes émotions sont sous contrôle, même si je suis pleinement motivé pour devenir le champion incontesté et entrer dans l’histoire. C’est ce que je veux. Mais je peux rester calme, car c’est ce que je fais toujours. »

Álvarez a également rappelé que « Seuls cinq boxeurs masculins dans l’histoire de la boxe ont réussi à devenir des champions incontestés. Je veux être le sixième. C’est la seule chose que j’ai en tête et qui marque l’histoire. »

Pour sa part, Plant a dit que la bonne chose est qu’il reste peu de choses pour définir qui sera le meilleur des deux et que tout avait déjà été dit et qu’il ne restait donc plus qu’à le faire avancer et répondre au ring avec la meilleure boxe.

« Il ne reste plus beaucoup de temps ni grand-chose à dire. Avant ce combat, Canelo a dit que les Mexicains ne baisent pas. Bon à savoir, car d’où je viens, on ne se baise pas non plus, et dès samedi soir le nom de Caleb Plant sera le champion incontesté des super-moyens. »

Ensuite, le champion américain invaincu a déclaré que Il n’a pas voulu offenser lvarez lors de la première conférence de presse ils ont offert à Los Angeles.

« Je pense que les médias en profitent plus que nous. Nous avons tous les deux été dans des combats pires que ça. Quand la cloche sonnera, c’est complètement différent et nous serons tous les deux deux athlètes qui donneront tout pour remporter la victoire », a souligné Plant, 29 ans, qui remportera un sac garanti de 10 millions de dollars (8,6 millions d’euros).

« Jusqu’à ce que Canelo soit dans ma division, je n’ai jamais pensé à luiMaintenant qu’il l’a fait, alors je ne doutais pas qu’il serait mon grand rival « , a déclaré Plant. Je dois faire le travail par tous les moyens nécessaires comme cela s’est toujours produit à l’intérieur et à l’extérieur du ring.

Plant a réitéré que supposer ne pas être le favori Et qu’ils ne veuillent pas lui attribuer le mérite de ce qu’il a accompli jusqu’à présent, il l’avait déjà vécu auparavant.

« Ce que les critiques et ceux qui sont hors de mon monde oublient, c’est que Je serai celui qui aura le dernier mot avec ma boxe quand je serai sur le ringPlant dit : « Si j’avais été guidé par les critiques, je ne serais pas ici avec vous en ce moment.

Plant a ensuite exhorté tout le monde à regarder le combat car à la fin, ils auraient l’occasion de voir en sa personne le nouveau et incontesté champion unifié des super-moyens.

De leur côté, les préparatifs des deux combattants, Eddy Reynoso, homme de main d’Álvarez, et Justin Gamber, qui travaille avec Plant, ont assuré que ses disciples avaient terminé des camps d’entraînement parfaits et que dans la section physique ils sont arrivés dans leur meilleure condition pour relever le grand défi historique dans le monde de la boxe.