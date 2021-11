Canelo Alvarez et Caleb Plant en direct: comment regarder l’affrontement de boxe des super-moyens en ligne de n’importe où

L’histoire sera-t-elle écrite ce soir alors que le champion du monde des quatre poids, Saul « Canelo » Alvarez, cherche à devenir le premier combattant des super-moyens à détenir les quatre ceintures à la fois dans la division des 168 livres?

Lisez la suite pour votre guide complet pour regarder une diffusion en direct Canelo Alvarez vs Caleb Plant.

Le roi du ring mexicain détient actuellement les ceintures WBA, WBC et WBO des super-moyens et est un grand favori pour terminer son parcours ce soir.

Le champion américain de l’IBF Caleb Plant se dresse sur son chemin, qui a ses propres aspirations à créer son propre morceau d’histoire de la boxe.

Le joueur de 29 ans originaire du Tennessee a un record invaincu à protéger et a souligné à quel point il représente une menace pour Canelo lors de son impressionnante victoire sur Caleb Truax en janvier.

Des feux d’artifice sont attendus, la conférence de presse acrimonieuse d’avant-combat des deux hommes sombrant dans le chaos après que Canelo a porté un coup sur le visage de son adversaire après que Plant a dit quelque chose qui a attiré qui semblait offenser le Mexicain.

Lisez la suite pour savoir comment regarder Canelo Alvarez contre Caleb Plant, peu importe où vous vous trouvez dans le monde.

Canelo Alvarez vs Caleb Plant – où et quand

Ce combat très attendu doit avoir lieu ce samedi au MGM Grand Garden Arena, à Paradise, Nevada. L’undercard devrait commencer à 18h PT heure locale (21h HE, 1h GMT, 12h AEDT) avec des promenades sur le ring pour l’événement principal prévu vers 21h PT (12h HE / 4h GMT / 15h AEDT).

Regardez Canelo Alvarez contre Caleb Plantonline depuis l’extérieur de votre pays

Nous avons des détails sur tous les diffuseurs américains, britanniques, australiens et canadiens montrant ce combat massif plus loin dans ce guide. Si vous avez l’intention de regarder Canelo contre Caleb Plant, mais que vous vous trouvez loin de chez vous, vous rencontrerez des problèmes lorsque vous tenterez de diffuser votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger, car elle est susceptible d’être géobloquée.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut vous sauver la vie. Ils vous permettent de changer virtuellement le FAI de votre ordinateur portable, tablette ou mobile pour un autre dans votre pays d’origine, vous permettant de regarder comme si vous y étiez.

Comment regarder Canelo vs Caleb Plant en ligne aux États-Unis

Cette confrontation très attendue des super-moyens est un événement à la carte aux États-Unis et peut être obtenu pour 79,99 $ via Showtime et Sling TV.

Sling propose actuellement un mois complet de son service de streaming GRATUITEMENT, lorsque vous achetez le combat. Vous pouvez choisir parmi son forfait Orange ou Bleu (généralement au prix de 35 $) qui vous offre également plus de 30 chaînes câblées premium pour les 30 prochains jours, avec le service disponible sur une large sélection d’appareils via des applications dédiées pour iOS, Android, Amazon Fire TV, Android TV, Apple TV, Roku et Xbox One.

La carte principale commence pour les fans de combat américains à 21 h HE / 18 h HP, avec l’acte principal qui devrait commencer vers 12 h HE / 21 h HP.

Comment diffuser Canelo vs Caleb Plant en direct au Royaume-Uni

Les fans de boxe britanniques qui cherchent à regarder ce grand affrontement au Nevada devront se diriger vers BT Sport.

Comme aux États-Unis, ce combat est placé derrière un paywall PPV et sera disponible pour regarder sur la chaîne BT Sport Box Office, mais il est nettement moins cher que le prix demandé aux États-Unis à 19,95 £.

Les abonnés peuvent regarder en ligne, soit via le site Web de BT Sport, soit en utilisant l’application BT Sport – disponible pour iOS et Android.

Diffusion en direct de Canelo contre l’usine de Caleb en Australie

C’est aussi une affaire de PPV Down Under, avec le service de streaming de Fox Kayo et Main Event offrant tous deux toute l’action du Nevada pour 59,95 $ AU.

Le temps de combat vers le bas pour Canelo contre Caleb Plant est attendu au plus tôt à 15 heures AEDT dimanche après-midi, avec une couverture de l’undercard à partir de 12 heures AEST.

