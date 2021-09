Canelo Álvarez et Caleb Plant entreront dans l’histoire le samedi 6 novembre lorsqu’ils se rencontreront pour le championnat du monde incontesté des super-moyens en direct sur Showtime PPV®

Canelo, le monarque livre pour livre de la boxe, sera mesuré contre lui le champion invaincu Caleb Plant dans un match qui se jouera au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas dans le cadre d’un événement Premier Boxing Champions

LAS VEGAS (20 septembre 2021) – Le Mexicain Canelo Allvarez, superstar de la boxe, numéro un livre pour livre et champion du monde des super-moyens unifiés WBC/WBO/WBA, affrontera le champion du monde invaincu des super-moyens Plante Caleb “Sweethands” dans un combat historique le samedi 6 novembre sur SHOWTIME PPV de MGM Grand Garden Arena Las Vegas dans le cadre d’un Premiers champions de boxe.

Canelo Il est champion du monde en quatre divisions et cherche à devenir un monarque incontesté pour la première fois de sa carrière de calibre du temple de la renommée se battre pour AFFICHER L’HEURE, le réseau qui l’a vu se battre sur le premier pay-per / -view de sa carrière en septembre 2013. Invaincu et extrêmement talentueux, Plant aspire à se démarquer avec la victoire qui définira sa carrière et gardera sa marque immaculée dans ce qui deviendra son quatrième défense du titre. Le vainqueur du concours du 6 novembre marquerait son nom dans les livres d’histoire en tant que premier champion du monde incontesté dans la division des 168 livres depuis que les quatre ceintures ont été disputées.

“Ce sera le combat le plus attendu de l’année, et pour cause.”, d’avis Tom Brown, président de Promotions TGB. «Canelo Álvarez s’est avéré être l’un des meilleurs combattants du monde aujourd’hui et cherche à devenir le premier champion du monde incontesté de l’histoire des super-moyens. Caleb Plant, d’autre part, est un stratège qualifié à l’intérieur du ring et a pleinement confiance en ses capacités à marquer l’histoire et à ne pas être simplement un point. Les deux hommes viendront se battre avec feu et détermination alors que les yeux du monde du sport se concentreront sur l’action qui sera vue au MGM Grand dans la nuit du 6 novembre.”

“Nous sommes très heureux d’avoir pu parvenir à un accord pour ce combat alors que nous cherchons à entrer dans l’histoire en nous couronnant comme les premiers champions incontestés du Mexique ou d’Amérique latine, et seulement le sixième en boxe masculine », a déclaré le manager de Canelo, Eddy Reynoso. . “Nous nous entraînerons très dur, nous nous concentrerons sur l’aide à la boxe pour continuer à se développer et à rehausser encore plus la réputation du Mexique dans la boxe.”

“SHOWTIME a télévisé 17 événements de boxe au cours de l’une de nos années les plus prospères à ce jour, avec beaucoup d’autres à venir en 2021. Cependant, aucun d’entre eux n’est plus important que celui du 6 novembre.”, mentionné Stéphane Espinoza, Président de, SPECTACLE Sports. «Nous sommes fiers d’accueillir à nouveau Canelo Álvarez à SHOWTIME, maintenant en tant que combattant numéro un livre pour livre sur la planète et la plus grande attraction de ce grand sport. Nous accueillons également le champion du monde invaincu Caleb Plant dans le réseau, car les deux combattants cherchent à entrer dans l’histoire en tant que champions du monde incontestés dans le combat le plus attendu de l’année.

Les billets pour l’événement sont en vente dès maintenant sur AXS.com. L’événement est promu par Promotions Canelo et Promotions TGB et parrainé par Hennessy et valeur.

Canelo (56-1-2, 38 KOs) a déjà remporté des championnats du monde dans les divisions 154, 160, 168 et 175 livres et a un héritage au Temple de la renommée à seulement 31 ans. Canelo est la fierté de Guadalajara et a commencé sa quête pour être le champion incontesté des super-moyens lorsqu’il a vaincu l’invaincu alors Forgeron de Callum pour capturer les ceintures WBC et WBA en décembre 2020. Canelo a ajouté la ceinture WBO à leurs vitrines après avoir arrêté le précédent invaincu Billy Joe Saunders en mai de cette année. Le concours du 6 novembre sera la première tentative de Canelo pour le titre incontesté.

Canelo Il a affronté une vaste liste d’adversaires d’élite sous la tutelle d’un entraîneur de renommée mondiale et respecté comme Reynoso depuis ses débuts professionnels en 2005 à seulement 15 ans. Shane Mosley, Gennadiy Golovkin, Erislandy Lara, Miguel Cotto et Sergey Kovalev sont quelques-uns d’entre eux. La seule défaite de Canelo en tant que professionnel est survenue aux mains d’une légende invaincue comme Floyd Mayweather en septembre 2013.

“Au final, c’est l’objectif que j’ai dans ma carrière, faire l’histoire”, mentionné Canelo. “C’est de cela qu’il s’agit, écrire l’histoire sur des choses comme devenir le premier champion unifié à 168 livres. Être potentiellement l’un des rares à gagner un honneur aussi prestigieux à n’importe quel poids me rend très heureux. Ce serait une grande réussite pour mon pays. Je veux qu’on se souvienne de moi comme l’un des plus grands de l’histoire de la boxe.

Plante (21-0, 12 KOs) a 28 ans et a remporté son titre mondial lorsqu’il a surpris en battant José Uzcátegui en janvier 2019. Plant était sur le point de se battre, mais il n’a pas fallu longtemps pour donner le ton en envoyant son rival sur la toile à deux reprises au début de ce combat, se dirigeant ainsi vers une victoire incontestée par décision unanime. . Ce fut une nuit extrêmement émouvante pour Plante, qui avait dédié son obtention du championnat du monde à la mémoire de sa défunte fille, Alia, décédée dans le 2015.

Plante provient de Ashland City, Tennessee, et réside et s’entraîne actuellement à Las Vegas sous l’œil vigilant de son entraîneur Justin joueur et avec son père et son co-entraîneur Plante Richie. Caleb a défendu avec succès son titre à trois reprises, dominant Mcomme lee en l’arrêtant au troisième round de leur combat disputé dans le MGM Grand Garden Arena de Las Vegas en juillet 2019. Par la suite, il s’est imposé face à Vincent Feigenbutz par KO technique en Nashville l’année dernière. Son combat le plus récent était contre l’ancien champion du monde des super-moyens. Caleb Truax en janvier.

“Le monde verra le premier champion incontesté de l’histoire de la boxe le 6 novembre”, a déclaré Plant. « Le monde saura que je suis le nouveau visage de la boxe lorsque mon bras sera levé en forme de victoire. Tout le monde devrait acheter le combat sur PPV dès maintenant et préparer son pop-corn, car je vais me battre d’une manière qui sera considérée comme l’une des meilleures de l’histoire. Cet homme a des ennuis.”

