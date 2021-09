Canelo Álvarez et Caleb Plant ont été battus ensemble dans la présentation du combat

in

“Canelo” Álvarez et Caleb Plant se sont affrontés lors de leur première confrontation Photo: Spécial

Saúl Canelo Álvarez, le monarque livre pour livre de la boxe, rencontrera le champion invaincu Caleb Plant dans un concours qui se jouera au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas dans le cadre d’un événement Premier Boxing Champions le samedi 6 novembre.

Le Mexicain est au plus haut sommet et est tout près de devenir le premier champion incontesté de l’histoire des super-moyens, puisqu’en cas de défaite de Plant, il aura en sa possession les WBC, WBA, WBO et IBF à 168 lbs.

Avis

Pour pimenter les choses et pour la joie des fans, un match impromptu a été produit lors de la présentation de l’événement qui comprenait des coups de poing, des coups de poing et des insultes. Les deux protagonistes n’ont pas hésité à faire appel à la provocation qui allait au-delà des griefs verbaux.

Avec l’aimable autorisation de @ gvlo2008 Twitter : https://twitter.com/mmaunola

Facebook : https://www.facebook.com/mma.uno

Instagram : https://www.instagram.com/mma.uno/

Publicité