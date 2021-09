Canelo Alvarez et Caleb Plant se rencontreront pour le titre incontesté des super-moyens en jeu le samedi 6 novembre en direct sur PPV

LE PUGILISTE MEXICAIN ET SUPER STAR DE BOXE CANELO ÁLVAREZ ET LE CHAMPION DU MONDE CALEB PLANT VOIR LES VISAGES AVEC LE TITRE INDIQUÉ DE SUPER MOYEN POIDS DANS LE JEU LE SAMEDI 6 NOVEMBRE EN DIRECT SUR PAY-PER-ARMENA GRANDDE GARDEN VIEW À LAS VEGAS

Billets en vente à partir de demain. Mercredi 15 septembre à 10 h (heure du Pacifique)

Avis

LAS VEGAS (14 septembre 2021) – Le Mexicain Canelo Allvarez, superstar de la boxe et champion du monde poids unifié Super Moyen de la WBA/WBC/OMB, affrontera le champion du monde des super-moyens invaincu de la IBF Caleb Usine « Sweethands » pour décider qui des deux sera sacré champion incontesté de la division des 168 livres le samedi 6 novembre, en direct et en direct sur pay-per-view de la MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Allvarez Il est un champion du monde de quatre divisions considéré par beaucoup comme le meilleur combattant livre pour livre de la planète. Maintenant, Allvarez devra relever un grand défi face à un champion du monde invaincu extrêmement doué en tant que Plante, qui a déjà défendu le titre qu’il a pu obtenir en janvier 2018 avec succès trois fois. Le gagnant de ce concours deviendra le premier champion incontesté de la division super moyenne depuis le début de l’ère des quatre ceintures.

Des billets pour cet événement, ils seront mis en vente demain, mercredi 15 septembre, à 10 h 00 HNP via AXS.com. Cet événement est promu par Promotions Canelo et Promotions TGB, et est parrainé par Hennessy, « N’arrêtez jamais. Ne jamais régler », et Valeur.

Twitter : https://twitter.com/mmaunola

Facebook : https://www.facebook.com/mma.uno

Instagram : https://www.instagram.com/mma.uno/

Publicité