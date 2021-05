“Canelo” Álvarez et Fernanda Gómez disent “oui” à un mariage luxueux dans la cathédrale de Guadalajara – El Sol de México

La cathédrale de Guadalajara, l’une des icônes les plus représentatives de la ville, était le cadre idéal pour le mariage religieux du boxeur Saúl «Canelo» Álvarez et Fernanda Gómez.

Dès le petit matin, des milliers de fans du champion du monde de boxe sont venus à l’église située au cœur de la capitale, qui ont applaudi Saúl à son arrivée après 19h00 dans une Rolls Royce, dont il est sorti accompagné de sa mère. dans une gaine dans une élégante robe vert bouteille.

Quelques minutes plus tard, Fernandez Gómez est arrivé, qui est descendu d’un camion Mercedes Benz recouvert d’une cape qui recouvrait sa robe pour éviter de capturer le moindre détail du dessin, puisque le mariage a été vendu à Hola! du grand événement.

La messe s’est déroulée à huis clos et seuls ceux qui avaient une liste en main pouvaient confirmer qu’ils faisaient partie des invités spéciaux, notamment l’acteur Jaime Camil et les chanteurs internationaux J Balvin et Prince Royce, qui en ont partagé quelques-uns sur leurs histoires Instagram. la cérémonie.

Une heure plus tard, les portes de la cathédrale ont été ouvertes pour le départ des nouveaux époux et la robe de la mariée qui correspondait à son bouquet de mariée rose pouvait être vue.

La robe de Fernanda Gómez a été réalisée par Elie Saab Haute Couture, qu’elle a accompagnée d’une coiffe de strass et de cristaux.

La grande fête a lieu au ranch de San Agustín, propriété de Canelo Álvarez, qui sera animée par le groupe El Recodo, Julión Álvarez, Maná, Pepe Aguilar et Los Ángeles Azules, de sorte qu’au fur et à mesure que la nuit passe, plus de vidéos du luxueux sortira lien.

Voici à quoi ressemble la réception au ranch Canelo Álvarez où se déroulera la grande fête de leur mariage! 🙌🏻🎊👰🏻‍♀️🤵🏻🥊📺 #VLA pic.twitter.com/vGPAJuThxm – Come Joy (@VengaLaAlegria) 23 mai 2021

Que pensez-vous de la belle décoration du mariage de Canelo?

😱🎉💐

Marquez cette personne qui se battrait avec tout le monde pour obtenir la pièce maîtresse! 🎉🤣📲 #VLA pic.twitter.com/0kugftrV65 – Come Joy (@VengaLaAlegria) 23 mai 2021

C’est ainsi que Saúl «Canelo» Álvarez et Fernanda Gómez arrivent à leur grande fête de mariage! 🎊🤵🏻👰🏻‍♀️🥊📺 #VLA pic.twitter.com/CIryKKiNuX – Come Joy (@VengaLaAlegria) 23 mai 2021

|| Avec des informations de Viridiana Saavedra / El Occidental ||