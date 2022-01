Canelo Álvarez et Max Verstappen accueillent la nouvelle année ensemble… au rythme de Luis Miguel

Pour accueillir 2022, deux des plus grandes figures du sport ils se sont rencontrés lors d’une grande fête pour célébrer leurs triomphes l’année dernière.

le « Canelo » lvarez a remporté trois victoires sur le ring et a conquis les titres mondiaux des super-moyens de l’Organisation mondiale de boxe (WBO) contre Billy Joe Saunders et la Fédération internationale de boxe (IBF) contre Plante de Caleb. Avec cela, il a remporté tous les titres et unifié les ceintures de la catégorie.

De son côté, le pilote néerlandais Max Verstappen a brisé l’hégémonie de l’anglais Lewis Hamilton en Formule 1 en dépassant son rival dans le dernier tour du Grand Prix d’Abu Dhabi.

Après ses grands succès, ils ont tous les deux célébré au rythme de Luis Miguel et Verstappen se sont assurés de demander à tout le monde vos compagnons si tout le monde passait une bonne année.