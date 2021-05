Canelo Álvarez et son investissement particulier

Canelo Álvarez, boxeur mexicain, le meilleur boxeur du monde sans poids, a révélé dans une interview avec Graham Bensinger que pour chaque trimestre, en raison de ses investissements, gagne environ cinq millions de dollarsPar conséquent, il prévoit d’investir tout cet argent dans au moins 90 stations-service à travers le Mexique pour augmenter sa collection. «Je suis sur le point d’ouvrir entre 90 et 100 stations-service ici au Mexique qui seront appelées« Canelo Energy ». Quand on va faire le plein, que tout vient de Canelo, c’est mon plus grand défi », confie-t-il.

Canelo Álvarez lors d’une conférence de presse avant le match contre Billy Joe Saunders, Bello / . / .

Regardez aussi

A 30 ans, le Mexicain pense à son avenir tandis que dans le sport, où il est déjà plus mature, son objectif est obtenir tous les titres de la catégorie des super-moyens. Quoi qu’il en soit, il a assuré que s’il le voulait, il pourrait arrêter de boxer tout de suite pour le montant d’argent qu’il reçoit mais il est content de ce qu’il fait: «Je veux être milliardaire en affaires. Je n’ai pas étudié, je viens de très bas mais j’aime apprendre, j’aime savoir beaucoup de choses. Je pourrais prendre ma retraite et maintenant je pourrais vivre en paix, mais j’aime ce que je fais, la boxe est ma vie, jusqu’à ce que je puisse, je continuerai ici. J’ai toujours voulu que la boxe ne soit rien de plus qu’un plaisir, quelque chose que j’aime, ne pas le faire pour de l’argent », a-t-il déclaré.

Canelo Alvarez et Billy Joe Saunders,. (Photo AP / LM Otero)

Regardez aussi

Interrogé sur la façon dont il gère son argent concernant ses investissements, il a déclaré: «Je n’aime pas risquer tout l’argent, il faut être intelligent et mettre de l’argent en danger et dire ‘c’est un risque et quoi qu’il arrive, je ne l’ai pas.’ Lorsque vous risquez quelque chose, vous risquez de gagner. Vous risquez beaucoup de gagner beaucoup “. De plus, il a admis que lorsqu’il prend sa retraite, il ne se voit pas travailler dans l’industrie de la boxe, puisqu’il aime beaucoup regarder la boxe mais qu’il n’est pas né pour être un promoteur ou un commentateur.

Regardez aussi

Le boxeur, jusqu’ici dans sa carrière, Il a un record de 55 victoires, 37 par KO, avec une défaite et une paire de nuls. Ces dernières années, il a amélioré sa défense, maintenu son punch et est devenu patient, ce qui lui a permis d’être champion du monde dans quatre divisions différentes, super welters, moyens, super moyens et légers. Son amélioration était due à son grand dévouement à chaque séance d’entraînement, ce qui a aidé Eddy Reynoso, son entraîneur, à tirer le meilleur parti de lui pour pouvoir le montrer sur le ring.

Canelo Álvarez avec son bateau entraîneur Eddy Reynoso. (Photo AP / LM Otero)

Regardez aussi

SUJETS APPARAISSANT DANS CETTE NOTE