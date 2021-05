Canelo Alvarez frappe comme Mike Tyson, a remplacé Floyd Mayweather en tant que plus grande star de la boxe et peut devenir le plus grand mexicain depuis Julio Cesar Chavez s’il renverse Caleb Plant ensuite

Saul ‘Canelo’ Alvarez est sans aucun doute la plus grande superstar du monde de la boxe en ce moment même.

Nous vivons à une époque qui sera définie par la grandeur de l’icône mexicaine livre pour livre, qui continue de battre des records et des os dans une égale mesure.

Michelle Farsi / Boxe Matchroom

Canelo a commencé à faire des démonstrations contre Saunders après avoir livré un uppercut droit qui a brisé l’œil de l’Anglais

Alvarez frappe comme Mike Tyson, danse comme Sugar Ray Leonard, se déplace comme Pernell Whitaker et entraîne des numéros comme Floyd Mayweather.

La victoire contre Billy Joe Saunders samedi soir au Texas a mis en évidence à quel point Canelo est un combattant complet à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du ring.

Il a emballé 73126 fans dans la maison des Cowboys de Dallas, un chiffre qui bat le record de boxe en salle aux États-Unis et est également la plus grande foule pour un événement sportif depuis l’épidémie de COVID-19.

Au milieu du huitième tour, le joueur de 30 ans a fait craquer Saunders avec un uppercut droit vicieux qui a brisé l’œil de l’Anglais, avant de narguer son adversaire et de faire signe à la foule qu’il sentait en fait le sang et cherchait l’arrivée.

.

L’entraîneur Mark Tibbs n’avait d’autre choix que de retirer Saunders du combat

Alvarez, qui peut tenir des conversations en anglais, a décidé que cette semaine serait le moment où il présenterait ses talents linguistiques et menait plusieurs interviews dans sa langue seconde, avant de donner une conférence de presse épique.

Alors que Demetrius Andrade s’est écrasé dans l’événement, le Mexicain a ri et souri au champion des poids moyens. «Oh, mec,» dit-il en riant hystériquement avant de placer sa tête dans les bras croisés. «… Mec, tu te bats avec personne. … S’il te plait, sors d’ici, mec. C’est ma nuit.

«Putain de toi, mec. Sortez d’ici parce que je vais vous foutre tout de suite maman *****. … Vous n’obtiendrez jamais le combat, mec. Vous êtes un horrible combattant.

Pour certains, cela semblait être une véritable rupture avec le personnage normalement glacial que les fans se sont habitués à voir loin du monde de la boxe et quand il engage d’autres adversaires.

“Il est juste lui-même”, a fait remarquer Eddie Hearn, promoteur de Matchroom Boxing.

Andrade, qui vient de remporter une solide victoire contre Liam Williams le mois dernier, ne sera pas le prochain pour la plus grande star de la boxe car il n’a pas la seule chose qui manque à Canelo.

L’un des meilleurs combattants à avoir jamais vécu n’est qu’à une ceinture de devenir le premier champion incontesté des super-moyens à l’ère des trois ou quatre ceintures. Le seul homme qui peut lui refuser cela est Caleb Plant, le champion IBF à 186 livres.

En tant qu’agent libre dépourvu de toute contrainte de réseau ou de promotion, Alvarez peut choisir où et quand le combat a lieu – un luxe que toutes les richesses du monde ne peuvent acheter dans le sport encombré et compliqué de la boxe.

Stéphanie Trapp / TGB

L’usine de Caleb détient la couronne IBF à 168 lb et pourrait être la prochaine pour Canelo

Terence Crawford et Errol Spence sont deux des plus grands noms de la division poids welter, mais ternissent leur réputation en continuant à s’éviter. De même, Anthony Joshua et Tyson Fury ont taquiné une annonce sur leur combat pour le titre mondial des poids lourds pour ce qui ressemble à une éternité.

Depuis que Joshua a envoyé le challenger obligatoire de l’IBF Kubrat Pulev en décembre et a apparemment ouvert la voie pour affronter Fury, Alvarez a remporté ses deux premiers titres à 168 livres avec une performance dominante contre Callum Smith.

Il a suivi cela avec la démolition du surpassé Avni Yildirim en février, puis la défaite de Saunders samedi pour consolider sa réputation comme l’un des champions les plus actifs du monde aujourd’hui.

Aux côtés de Hearn, le statut de superstar de Canelo est fermement renforcé, le Britannique offrant la théâtralité et le sens du spectacle dignes de la plus grande star de la boxe.

Michael Owens / Boxe Matchroom

Hearn a développé une relation solide avec la plus grande star de la boxe

“J’espère que nous pourrons continuer la relation pendant longtemps”, a déclaré Hearn après la victoire des Saunders.

«Ce n’est pas compliqué (combat à mener avec Plant), c’est la beauté de la décision de Canelo de devenir un agent libre du réseau.

«(DAZN) va devoir le faire et ils feront une offre énorme pour ce combat. FOX fera également une offre énorme. Il est libre de faire les combats qu’il veut, où il veut.

«Pour moi, je pense que c’est un processus très simple (pour conclure un accord pour Plant). Je pense que ce processus devrait commencer immédiatement. »

Meg Oliphant / Boxe Matchroom

Eddy Reynoso est avec Canelo depuis le tout début

Plant est un combattant solide, sinon spectaculaire, qui n’a jamais goûté à la défaite dans les rangs payés qui a remporté les Golden Gloves en 2011. Qu’il puisse ou non résister au torrent d’abus que Canelo est peu susceptible de déchaîner sur lui est une autre histoire.

Depuis sa défaite face à Floyd Mayweather en 2013, Canelo est invaincu en 15 combats et est un champion du monde à quatre poids. Sous la tutelle de l’entraîneur et ami proche Eddy Reynoso, il est clair qu’il ne fait que s’améliorer.

«Il parle beaucoup de l’héritage», a déclaré Tom Gray, rédacteur en chef de Ring Magazine, à talkSPORT 2. «De toute évidence, il ne le fait pas gratuitement.

«Il est déterminé à devenir le plus grand combattant mexicain de tous les temps et, pour ce faire, il va devoir éliminer beaucoup de grands combattants et remporter autant de titres mondiaux que possible.

“Je pense qu’il a encore au moins trois ou quatre ans en lui et il peut faire beaucoup de dégâts dans cet espace de temps.”

.

Julio Cesar Chavez était un champion du monde de trois poids

Le Mexique a produit certains des plus grands boxeurs de l’histoire du sport, avec des prouesses pugilistes intégrées dans leur ADN.

Julio Cesar Chavez a regardé la masterclass de Canelo samedi soir et aurait senti les poils sur la nuque se tenir au garde-à-vous alors qu’il contrôlait les fans bruyants d’une simple vague de bras au huitième.

Alors que Chavez a boxé trop longtemps et que son corps a grincé après avoir fluctué entre les catégories de poids, Canelo et Reynoso savent que le seul moyen est de se lever après Plant.

Si l’équipe Canelo peut sortir au bon moment pour garantir son héritage, son rêve de devenir le plus grand combattant mexicain de l’histoire du sport est bel et bien vivant.