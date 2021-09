Canelo Álvarez : “Je mettrai KO Caleb Plant en moins de huit rounds”

Photo : Amanda Westcott / SHOWTIME

Le champion du monde unifié des super-moyens WBC-WBO et WBA, Saúl « Canelo » lvarez, et le champion du monde IBF des super-moyens invaincu Plante Caleb « Sweethands » ils se sont rencontrés hier lors d’une conférence de presse à Los Angeles (USA).

Les lutteurs ont échangé des mots, des coups et des tentatives de frappe occasionnelles avant que leurs équipes respectives ne se précipitent sur scène pour séparer les combattants, intensifiant une rivalité qui culminera le soir du combat dans un peu plus de six semaines.

Canelo et Plant s’affronteront le samedi 6 novembre au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas et le vainqueur marquera son nom dans les livres d’histoire en tant que premier champion du monde incontesté des super-moyens à l’ère des quatre ceintures.

Voici ce que les participants à la conférence de presse avaient à dire hier :

CANELO LVAREZ

« Vous n’êtes pas à mon niveau et vous le verrez le 6 novembre. Nous sommes venus de nulle part et nous avons travaillé dur pour être ici. Caleb est peut-être au même niveau que Billy Joe Saunders et Callum Smith, mais il n’est pas à mon niveau. Je sais ce que je dois faire et j’en sais beaucoup à ce sujet. C’est un bon combattant mais je connais mes compétences. Mon expérience me donnera un avantage dans le combat. J’ai affronté des styles similaires à Caleb contre Floyd Mayweather, Erislandy Lara, Austin Trout et Saunders. Être le champion incontesté est une grande chose pour ma carrière. Il terminera le combat en huit rounds ou moins. Je vais assommer ce gars. Facile.”

USINE DE CALEB

“Je ne sais qu’une chose de mieux que de prouver que les gens ont raison, et c’est prouver que les gens ont tort. J’ai fait ça toute ma vie. Je ne fais pas ça pour être célèbre ou attirer l’attention. Quand j’ai commencé, il n’y avait que moi et mon père. Personne ne pensait que je serais ici aujourd’hui. Je me souviens de lui et de mon grand-père collectant un peu d’argent pour ouvrir une petite salle de boxe. Il n’y avait qu’un sac lourd accroché dans le coin. Mais quand vous voulez vraiment quelque chose, vous n’avez pas besoin de tous les trucs sophistiqués. Vous n’avez besoin que de votre esprit et de votre cœur.

Je sais que les gens ne me croient pas quand je leur dis que je vais gagner le 6 novembre. Ces gens qui doutent de moi sont la raison pour laquelle je suis ici. Et vous entendrez les mots : « Et le nouveau champion incontesté des super-moyens », mais vous entendrez aussi les mots « et toujours invaincu ».

Être indiscutable signifierait beaucoup. J’ai beaucoup sacrifié pour ce sport et je le pratique depuis longtemps. Tout ce travail se résumerait à un moment. Je veux mon nom dans ces livres d’histoire et c’est la seule raison pour laquelle je suis ici.