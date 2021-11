Canelo Alvarez, Manny Pacquiao et Floyd Mayweather sont parmi les plus grands du 21e siècle, mais qui d’autre figure sur la liste livre pour livre ?

Le 21e siècle a déjà présenté quelques grands de la boxe de tous les temps, des poids lourds dominants aux stars multi-divisions éblouissantes. Mais qui sont les 10 meilleurs et dans quel ordre ? Et où diable est Audley Harrison ?

Pour commencer, chaque combattant est classé ici en fonction de ce qu’il a fait au cours des 20 dernières années, pas avant. Ainsi, Mike Tyson, Lennox Lewis, Pernell Whitaker, Evander Holyfield et Ricardo Lopez se sont tous battus dans les années 2000 – mais comme ils ont fait leur meilleur travail dans les années 1980 ou 1990, ils sont moins susceptibles de figurer ici. En termes simples, ce sont les 10 plus grands boxeurs qui ont défini les deux dernières décennies.

Son style a attiré les critiques, mais le record de Ward et ce qu’il a réalisé sur le ring parle de lui-même

10. André Ward

W : 32 (16 KO), L : 0

2004-2017 (États-Unis)

Pour un médaillé d’or olympique aussi habile et intelligent, Ward savait comment se battre en cas de besoin. Doué à distance ou de près, Ward était rarement excitant à regarder, mais il a éliminé une solide division des super-moyens, en sortant Mikkel Kessler et Carl Froch. A augmenté à 175 livres et a vaincu Sergey Kovalev (controversé la première fois, définitivement la seconde) et a pris sa retraite à l’âge de 33 ans. C’est juste dommage que des épisodes d’inactivité aient gardé Ward hors du ring pendant si longtemps.

9. Joe Calzaghe

F : 46 (32 KO), F : 0

1993-2008 (Grande-Bretagne)

Le gaucher gallois avait déjà 27-0 au début du millénaire, mais sa carrière a décollé lorsqu’il a absolument humilié l’Américain invaincu Jeff Lacy en 2006. Cela a déclenché une poussée de fin de carrière qui a vu le rapide et haut indice d’octane Calzaghe unifiez-vous à 168 livres puis augmentez votre poids pour surpasser les icônes Bernard Hopkins et Roy Jones Jr. Retraités invaincus dans un cheminement de carrière remarquablement similaire à celui de Ward, mais nous donnons à Calzaghe l’avantage sur la longévité.

8. Vasyl Lomachenko

F : 15 (11 KO), F : 2

2013-présent (Ukraine)

Avec un record amateur étonnant de 396-1, Loma a emballé une quantité incroyable dans seulement 17 combats professionnels dans trois catégories de poids. A vaincu Gary Russell Jr lors de son troisième combat, ce qui est insensé, et a forcé quatre adversaires d’affilée à se retirer au milieu du combat parce qu’ils ne pouvaient tout simplement pas faire face à son mouvement de style Matrix et aux coups de poing venant de tous les angles. Un maître de ring unique qui serait encore plus haut sur cette liste s’il avait choisi de devenir professionnel plus tôt.

Si vous combattez Lomachenko, il y a une chance que votre carrière se termine par la suite

Canelo est largement considéré comme le meilleur boxeur actif livre pour livre et il a eu deux combats mémorables contre GGG

7. Gennady Golovkine

W : 43 (KO 41), L : 1, D : 1

2006-présent (Kazakhstan)

Golovkin peut affirmer que son record devrait être le suivant : 45-0, le match nul et la défaite très disputés avec son rival Canelo Alvarez étant les seuls défauts. Ralentissant enfin à 39 ans mais à son apogée, «Triple G» était un formidable champion des poids moyens, doté d’un jab de classe mondiale qu’il utilisait pour mettre en place ses coups puissants dévastateurs. Avec une mâchoire en titane, le seul coup sur Golovkin est un manque relatif de grands noms sur son CV. Mais c’est principalement parce que personne ne voulait le combattre.

6. Juan Manuel Marquez

W : 56 (40 KO), L : 7, D : 1

1993-2014 (Mexique)

Grand technicien de tous les temps, Marquez était la kryptonite du Superman de Manny Pacquiao. Leur rivalité épique s’est officiellement terminée 2-1 contre Pac Man (avec un match nul), mais JMM peut affirmer que les juges ont été très méchants. Le champion du monde des quatre poids a également battu des joueurs comme Marco Antonio Barrera et Joel Casamayor. Le seul coup contre Marquez est le changement de corps discutable et la montée en puissance qu’il avait à 39 ans avant d’éliminer Pacquiao en 2012.

5. Canelo Allvarez

W : 56 (38 KO), L : 1, D : 2

2005-présent (Mexique)

La chose effrayante à propos de la mégastar mexicaine, c’est qu’il semble s’améliorer à chaque combat. Le contre-perforateur qui n’a pas pu attraper Floyd Mayweather en 2013 est maintenant une machine de combat polyvalente et polyvalente capable d’assommer des poids légers et lourds même pendant qu’il nettoie 168 livres. Certains ne le laisseront jamais oublier l’échec du test pour le clenbutérol (et encore moins Caleb Plant qu’il a battu pour devenir le roi des super-moyens). Peut-être que s’opposer à l’actuel numéro 1 livre pour livre n’était pas la décision la plus sage. Il veut continuer encore quelques années, alors attendez-vous à ce qu’il gravisse cette échelle glamour.

Canelo a nettoyé la division des super-moyens et a remporté la ceinture finale en éliminant Plant

Il est le roi incontesté et a remporté le prix des meilleurs boxeurs au cours des 20 dernières années

4. Roman González

W : 50 (41 KO), L : 3

2005-présent (Nicaragua)

Imaginez une version plus petite, nicaraguayenne et orthodoxe de Pacquiao – c’est le guide rapide de ‘Chocolatito’, une scie sauteuse tout-action de 5 pieds 3 pouces. Ce champion du monde des quatre poids est arrivé à 46-0 avant de goûter à sa première défaite – et ses deux défaites par décision étaient toutes deux de mauvais appels, donc même maintenant, le super-mouche devrait être de 52-1. A l’approche de la mi-trentaine et avec de nombreux kilomètres au compteur, il en avait encore assez pour mettre fin au record invaincu de Kal Yafai et à son règne de titre mondial en 2020. Une merveille.

3. Bernard Hopkins

W : 55 (32 KO), L : 8, D : 2, N/C : 2

1988-2016 (États-Unis)

« The Executioner » a eu 35 ans en janvier 2000. Mais c’est sa masterclass contre Felix Trinidad en 2001 qui a montré au monde à quel point B-Hops était vraiment bon. Après une course record au titre des poids moyens, le vieil homme grincheux est passé à 175 livres pour bouleverser Antonio Tarver, puis a continué à remporter des victoires contre des ennemis beaucoup plus jeunes juste au moment où il avait été radié. A également vengé une défaite antérieure contre Roy Jones Jr (absent de cette liste alors qu’il culminait dans les années 1990). ‘L’Alien’ en effet.

Chris Farina/Meilleur rang

Les deux légendes se sont finalement rencontrées sur le ring dans l’une des confrontations ultimes de la boxe

2. Manny Pacquiao

W : 62 (39 KO), L : 8, D : 2

1995-2021 (Philippines)

Barrera, Morales, Marquez, De La Hoya, Hatton, Cotto, Margarito, Mosley – les combattants que ce phénomène multi-poids a engloutis sont un who’s-who des grands de la boxe. Mais cela ne peut pas décrire la joie exaltante de regarder cette dynamo humaine en action. La longévité de Pac Man était également incroyable – il battait toujours des champions du monde invaincus à 40 ans – même s’il reste dommage qu’il n’ait pas eu de combat contre Mayweather alors qu’il était à son apogée à 147 livres.

1.Floyd Mayweather

F : 50 (27 KO), F : 0

1996-2017 (États-Unis)

A annoncé son génie au monde lorsqu’il a démantelé Diego Corrales en 2001 – puis n’a jamais cessé de l’annoncer. Le jeune ‘Pretty Boy’ Floyd était la version la plus amusante, avec ses compétences rapides et flashy. Mais le maître défensif plus âgé était tout aussi impossible à vaincre. Il a sélectionné ses adversaires à la fin de sa carrière, ce qui a frustré les fans de combat, mais Mayweather était aussi rusé à l’intérieur du ring qu’il l’était à l’extérieur des cordes. Stands – avec Pacquaio – parmi les meilleurs de toute époque.

Mentions honorables : Tyson Fury, Marco Antonio Barerra, Erik Morales, Oleksandr Usyk, Miguel Cotto, Terence Crawford, Sergio Martinez, Vitali Klitschko, Wladimir Klitschko