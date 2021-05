Canelo Alvarez rame avec Demetrius Andrade après la victoire de Billy Joe Saunders ⋆ .

L’Américain a écrasé la conférence de presse d’après-combat de Canelo (Photos: Seconds Out / YouTube)

Saul ‘Canelo’ Alvarez a été impliqué dans un échange de mots passionné avec Demetrius Andrade après sa victoire sur Billy Joe Saunders samedi soir, l’Américain devant être retiré de la conférence de presse d’après-combat.

Alvarez a produit un uppercut féroce au huitième round de son combat pour le titre d’unification qui a brisé l’orbite droite de Saunders et forcé le combattant britannique à se retirer sur son tabouret avant d’être immédiatement transporté à l’hôpital dans une ambulance.

À peine le Mexicain avait-il vu un adversaire avant d’être impliqué dans une autre casse, Andrade – qui tente de combattre Alvarez depuis des années – écrasant l’interview médiatique d’après-match et provoquant une dispute houleuse entre les deux hommes.

Canelo a arrêté Saunders avec un uppercut dévastateur au huitième tour (Photo: .)

Interrompant les questions, Andrade a commencé à applaudir et a dit: “ Alors, quand pouvons-nous faire quelque chose? Faisons en sorte que cela arrive. Quoi de neuf Canelo? Félicitations aujourd’hui, bon travail bébé, bon travail. Je suis un grand fan… mais que se passe-t-il? Quand pouvons-nous y arriver? Ce que tu penses?’

Canelo n’était pas d’humeur pour Andrade d’essayer de voler son tonnerre, rétorquant dans un anglais parfait: “ Je sais [you’re a fan]. Mec, tu te bats avec personne. Vous êtes un champion mais vous ne vous battez avec personne. Vous avez gagné la ceinture avec personne.

Andrade, détenteur de la ceinture des poids moyens de la WBO, a répliqué: “ Beaucoup de gens n’ont combattu personne. Qu’est-ce que tu veux dire mon frère? Rocky Fielding [who Canelo beat in 2018] – contre qui il se bat?

Les choses ont commencé à s’aggraver à ce stade, le père et entraîneur d’Andrade Paul criant également à Canelo: “ Vous l’évitez à 154, vous l’évitez à 160, maintenant vous allez l’éviter à 168. ”

La sécurité a commencé à demander aux deux hommes de partir, tandis qu’Eddie Hearn – qui fait également la promotion d’Andrade – les a suppliés d’arrêter, avant qu’Alvarez ne crie: “ Sortez le f *** d’ici, mec. S’il vous plaît, sortez le f *** d’ici. C’est ma nuit.

Le père d’Andrade a alors explosé et a été immédiatement escorté en criant: «Ne lui dis pas de sortir ici. F *** vous. Allez-y, venez. Venir. Soyez ab ****. Va te faire foutre.

Andrade lui-même a également lancé des insultes à Alvarez, en disant: “ Ne me jurez pas contre moi. Ne parle pas à mon père comme ça. Je vais te faire foutre. Je viens de vous poser une question simple. Que vas-tu faire? Vous êtes dur? Surveille ta bouche, mon frère. Je t’ai félicité frère, fais attention à ta bouche.

Canelo a immédiatement riposté en disant: “ Hé, sors d’ici parce que je vais te foutre tout de suite, ma mère. Hé, sors d’ici.

«Hé, tu es un horrible combattant. Vous n’avez jamais gagné contre un bon combattant. Vous êtes un horrible combattant. Horrible combattant. Juste un jour de paie, un jour de paie, vous voulez un jour de paie, je le sais.

À ce stade, Andrade a finalement été escorté hors de la salle de conférence de presse, mais on pouvait encore l’entendre crier: «Viens me battre, petite salope. Quand je te vois, c’est allumé.

Cela n’a fait qu’amuser et se moquer de Canelo, qui a rapidement répondu aux questions sur sa victoire sur Saunders et a clairement indiqué que son intention était d’unifier la division en battant Caleb Plant ensuite.



