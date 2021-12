Canelo Alvarez remporte le titre de combattant de l’année dans le magazine Ring, Tyson Fury est « dépassé » après avoir remporté le combat et la manche de l’année pour le KO de Deontay Wilder

Le champion des super-moyens WBA, WBC, IBF, WBO Canelo Alvarez a remporté le prestigieux Ring Magazine Fighter of the Year pour la deuxième fois.

Tyson Fury a également été reconnu par la « Bible de la boxe » grâce à sa victoire sensationnelle sur Deontay Wilder et a déclaré qu’il était « absolument ravi » et « submergé » de recevoir les distinctions.

Sean Michael Ham/TGB

Canelo est le roi de la boxe livre pour livre en ce moment et le champion incontesté des super-moyens

Frank Micelotta/FOX

Fury a arrêté Wilder dans un classique pour conserver son titre WBC des poids lourds et a été reconnu par Ring Magazine pour son exploit

La première fois qu’il a obtenu cette distinction, c’était en 2019 lorsqu’il a vaincu Daniel Jacobs pour unifier trois titres mondiaux des poids moyens, suivi d’un KO de Sergey Kovalev au 11e tour pour remporter une ceinture des poids mi-lourds.

Après avoir éliminé Caleb Plant au tour 11 en novembre 2021, Canelo est devenu le champion incontesté des super-moyens du monde et a clôturé l’année avec un autre prix.

« Pour moi, c’est un honneur. Comme je le dis toujours, j’adore la boxe. Je fais ça parce que j’aime la boxe, et tout ce qui vient est un honneur pour moi », a-t-il déclaré à Ring.

« C’est un bonus pour moi parce que j’aime ce sport. Je respecte ce sport et j’essaie toujours de faire de mon mieux en boxe.

« Je me sens bien. Je me sens béni, car en fin de compte, je veux marquer l’histoire de ma carrière. Et donc je me sens béni. Je me sens si bien à ce sujet. C’est le deuxième, mais j’espère qu’il y en aura beaucoup d’autres à venir.

Amanda Westcott/SHOWTIME

Le champion du monde incontesté des poids super-moyens WBA, WBC, IBF et WBO ne se repose pas sur ses lauriers et veut encore plus de succès

Fury, qui était l’un des finalistes de Canelo, était toujours ravi de recevoir les prix «Combat de l’année» et «Round of the Year».

« Je suis absolument ravi et bouleversé d’être encore une fois reconnu par Ring Magazine », a-t-il déclaré.

« C’est plus de récompenses à ajouter à la collection et plus de plaques à accrocher au mur. Je suis absolument ravi et je tiens à remercier chaleureusement Deontay Wilder car j’avais besoin d’un partenaire de danse pour remporter ce prix.

«Ce fut un grand combat mais pas si grand pour moi et Deontay parce que des combats comme celui-ci font perdre des années à votre vie, mais c’était une bataille épique et une grande trilogie. Tout cela en valait vraiment la peine.

Frank Micelotta/FOX

Fury Wilder était un classique absolu et vivra longtemps dans la mémoire

« Il y a eu beaucoup de discussions sur le fait que c’était l’un des meilleurs combats de poids lourds de ces dernières années et c’était une bonne chose d’en faire partie. »

Le « Gypsy King » est revenu du bord du gouffre à deux reprises au quatrième tour et a expliqué à quel point cette période était difficile lorsqu’il a reçu le prix du « tour de l’année » avant de finalement écraser Wilder dans le classique de Las Vegas.

« Ce fut un vieux trois minutes difficile », se souvient Fury.

«Quand vous vous entraînez dans le gymnase, vous ne vous laissez pas tomber comme ça, puis bang, tout d’un coup, vous êtes dans un combat où il y a trois renversements en deux rounds.

« C’était fou! C’est la première fois que je suis lâché deux fois en un tour.

« Tout le monde pensait que c’était fini, mais pas moi. J’ai toujours su que j’allais me lever et gagner le combat.

Frank Micelotta/FOX

Seul Fury sait comment il est revenu après avoir été renversé deux fois au quatrième tour

Les récompenses du Ring Magazine 2021

Combattant – Canelo Alvarez

Combat – Tyson Fury KOing Deontay Wilder dans R11

Knockout – Gabriel Rosado KOing Bektemir Melikuziev en R3

Formateur – Eddy Reynoso

Bouleversé – George Kambosos Jr. SD 12 Teofimoi Lopez

Tour – Fury vs Wilder en R4

Événement – ​​Anthony Joshua contre Oleksandr Usyk

Prospect – Brandun Lee

Retour – Kiko Martinez