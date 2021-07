Canelo Álvarez – Saunders : horaire et où regarder le match de boxe d’aujourd’hui à la télévision

Le Mexicain Saul ‘Canelo’ lvarez et les britanniques Billy Joe Saunders affronter dans un combat pour les titres des super-moyens de la Association mondiale de boxe (AMB), Conseil mondial de boxe (CMB) et Organisation mondiale de boxe (OMB), ainsi que le titre lancé par le magazine américain ‘L’anneau‘. Ce sera l’un des duels les plus attendus du premier semestre 2021.

Le combat se déroule dans le Stade AT&T d’Arlington, dans le stade de Texas et avec le public dans les tribunes. L’objectif des deux combattants est d’unifier les différents titres qui sont mis en jeu des super-moyens. Canelo agit comme un défenseur des ceintures de la WBA, la WBC et « The Ring », tandis que Saunders est l’actuel champion de ceinture de la OMB. Ce ne sera pas un combat pour l’unification des titres poids, puisque celui du MENSONGE, qui appartient à Plante de Caleb.

‘Canelo’ lvarez parti comme favori de la victoire. Le Mexicain a eu en tête ces derniers mois ce combat contre Saunders; En effet, l’Anglais sonnait déjà comme son éventuel rival face à un combat fin 2020. Celui-ci, finalement, a fini par le mesurer. Forgeron de Callum, un autre Britannique, avant lui a clairement remporté la victoire.

Celui de Forgeron C’était le premier des combats que ‘Canelo’ a affronté, à son retour au premier plan de la boxe, après le pandémie de Coronavirus. En plus de cette victoire, récoltée le 19 décembre, il y a un peu plus de deux mois, le 27 février, ‘Canelo’ a battu les Turcs Avni Yildirim.

Ces deux victoires permettent au Mexicain de se présenter au rendez-vous ce samedi en tant que tenant du titre de trois des titres mis en jeu, dans le but d’ajouter celui du Organisation mondiale de boxe (WBO), afin de s’imposer comme le champion absolu des super-moyens. Par conséquent, « Canelo » veut maintenant franchir une nouvelle étape dans sa lutte contre Saunders.

Saunders C’est un combattant britannique qui, à 31 ans, va affronter le combat le plus marquant de sa carrière. Il a été champion du monde de Organisation mondiale de boxe (WBO)à la fois un poids moyen et un poids super moyen sur lequel il s’est concentré au cours des deux dernières années. Il a d’abord remporté la ceinture des super-moyens de la OMB en 2019 ; Il l’a défendu deux fois et maintenant il le défendra pour la troisième fois contre le plus difficile possible, mais aussi avec la possibilité d’ajouter les titres qu’il possède ‘Canelo’ lvarez.

Le Mexicain arrive à ce combat avec un bilan de 55 victoires, dont 37 par KO, deux nuls et une défaite ; celui qui a souffert contre Floyd Maywether en 2013. Sa plus grande expérience et la plus grande popularité de nombre de ses rivaux le placent en favori, face à un Saunders qui est invaincu et qui s’accumule 30 victoires en autant de combats. 16 d’entre eux ont été par KO, mais Saunders a passé la majeure partie de sa carrière dans Grande Bretagne, ce sera donc la première fois qu’il sera sous le feu des projecteurs à l’échelle mondiale. Son dernier combat remonte à décembre dernier, lorsqu’il a remporté la victoire contre Martin Murray.

Calendrier de Canelo Álvarez – Billy Joe Saunders

Le combat se joue aujourd’hui, dans le tôt le matin du samedi 8 au dimanche 9 mai, prévu pour commencer à 2.00 heures

Où voir le Canelo Álvarez – Billy Joe Saunders ?

La bataille peut être vue à travers la plate-forme DAZN. Vous pouvez suivre toutes les informations à son sujet par le Site Internet Mundo Deportivo.