Canelo Álvarez s’entraîne avec un pantalon en diamant !

Peu à peu Saul Canelo Allvarez devient une personnalité excentrique dans le monde de la boxe. Le combattant ne perd pas de style même lorsqu’il se prépare pour un combat important. Cette fois, lors d’un entraînement, a dévoilé quelques luxueux shorts de la célèbre marque Dolce & Gabbana qui ont une particularité : ils sont ornés de diamants incrustés.

« Ce sont des Swarovski. Ils me les ont donnés et j’en ai aussi d’autres là-bas que j’utiliserai dans la semaine. Ils me les envoient pour que je les utilise et la vérité est que je m’entraîne confortablement avec eux. Je me sens spécial », a déclaré le Mexicain lors du lancement exclusif de All Access, un programme spécial ShowTime Boxing qui suit la préparation des boxeurs à l’approche d’un match stellaire.

Le vêtement frappant de Canelo. Photo : Capturez tous les accès.

« Pour venir du bas et faire ce que je fais, être numéro un, entrer dans l’histoire, je pense que tout le monde respecte ça. En boxe, il faut avoir beaucoup de caractère pour devenir, si vous ne l’avez pas, si vous tu n’as pas l’instinct d’être un combattant tu peux y arriver, mais ce n’est pas pareil », a-t-il déclaré en avant-première.

QUAND CANELO ET CALEB SE BATTENT-ILS ?

Canelo Álvarez affrontera Caleb Plant le 6 novembre au MGM Garden de Las Vegas, Nevada, pour le championnat des super-moyens.

