Canelo assomme Plant et montre pourquoi il est le roi incontesté des supermédias

Il a dit dans le précédent Saúl Canelo Álvarez (57-1-2, 39 KO) que le combat allait être définitivement incliné vers ses intérêts du septième au neuvième rounds d’un combat convenu à douze rounds de trois minutes chacun dans le MGM Gran Garden Arena à Las Vegas (États-Unis), devant environ 17 000 spectateurs. Le calcul du combattant de Guadalajara Mexique) Ce n’était pas tout à fait précis, mais voir le développement du combat était une question de temps et de patience pour que Usine de Caleb (21-1-0, 12 KO) agenouillez-vous avec la même solennité avec laquelle les fruits mûrs tombent de l’arbre.

Sur le ring, les deux meilleurs combattants super-moyens. D’un côté, Caleb Plant, 29 ans, champion de la Fédération internationale de boxe (IBF), invaincu jusqu’à cette aube passée, et de l’autre le taureau de Jalisco, Saul Canelo Allvarez, titulaire des titres de supermédia de la World Boxing Council (WBC), World Boxing Organization (WBO) et World Boxing Association (WBA)); de sorte que le vainqueur du combat entrerait dans l’histoire en tant que champion incontesté des super-moyens ou, comme on l’appelle dans l’argot, en tant que champion unifié.

Tous les paris ont donné en clair gagnant à un Canelo qui est allé au théâtre des rêves de Las Vegas accompagné de toute son équipe et du chanteur de Manne qui a interprété la chanson de ‘Le roi’, dans lequel c’était un présage de ce qui allait être vécu sur le ring, devant un Plant qui portait un pantalon blanc et qui à aucun moment n’était un adversaire sérieux pour un Canelo qui faisait un travail de démolition et cela comme il l’a dit à la fin Il lui était difficile de comprendre un peu la boxe de son adversaire.

Cela a coûté à Saúl et cela a coûté à de nombreux fans qui ont vidé leur portefeuille de billets pour profiter de la soirée, qui n’approuvaient pas le style excessivement conservateur et quelque peu timoré d’une Plante qui n’était pas la rivale de Canelo. Comme s’il s’agissait du jeu du chat et de la souris, Saúl ne s’est pas lassé de poursuivre Caleb autour du ring, de le raccourcir, de coincer son rival, qui a réussi à plusieurs reprises à se sortir du harcèlement auquel il a été soumis, mais qui Fondamentalement, il s’est concentré sa boxe sur une tactique excessivement conservatrice et comme cela arrive souvent dans les équipes de football excessivement conservatrices, à la fin les défenses paient pour la fatigue et l’habileté et la classe de l’attaquant l’emporte.

Canelo a puni Plant encore et encore, qui a péché au-delà de marquer Saúl avec le jab, le frappant à la nausée avec les deux mains, cherchant les uppercuts, lançant de bons crochets et cherchant à traquer le nord-américain de Nashville avec une droite descendante, qui plus qu’une droite ressemblait à un maillet, accompagnée d’un redoutable crochet gauche. À un moment donné, la fatigue, assumant toute l’usure, a donné un peu le sentiment que cela pourrait faire des ravages sur Canelo, qui a mangé du bon contre Plant, essentiellement avec la gauche, mais sans se blesser excessivement.

Le moment de vérité

Dans le coin doré de Canelo avec quatre tours à faire Eddy Reynoso Cela lui a rappelé qu’il n’était qu’à 12 minutes de la gloire, qu’il fallait être malin, fermer sa garde, ne pas désespérer et qu’il devait faire les quatre meilleurs tours de sa carrière. L’enseignant a encouragé l’élève doué qui a accéléré le rythme dans le sprint final d’une soirée qui a réuni la fleur et rien du présent et de l’histoire de la boxe, comme Mike Tyson ou Andy Garcia, pour citer deux noms. L’accélération finale est venue avec deux tours à faire, au 11e tour. De nouveau, il coinça Plant contre les cordes. Il l’a assommé avec un crochet gauche suivi d’un uppercut qui a forcé Caleb à tomber au genou. Il s’est levé comme il a pu et l’arbitre Russell Mora il lui appliqua l’addition, mais il était à moitié groggy. Canelo sentit le sang et comme un bon annihilateur, il poursuivit sa proie à travers le ring, lançant toutes sortes de coups mortels, jusqu’à ce que Plant tombe au sol. Victoire incontestée de Canelo Álvarez, qui entre dans l’histoire de la boxe et devient le champion unifié des super-moyens après avoir remporté les ceintures mondiales dans le WBC, WBA, IBF et WBA.

« Quelle sera la suite ? Je ne sais pas, maintenant il est temps de se reposer », a déclaré Canelo depuis le centre du ring avec la couronne du roi et quatre ceintures avant de sortir par la porte d’entrée du MGM Grand Garden Arena à Las Vegas, la ville où tout est possible et où un combattant à toute épreuve de 31 ans a une nouvelle fois marqué l’histoire du noble art du ring.

Canelo élimine Plant et devient la championne unifiée des super-moyens CAROLINE BREHMAN / .

LE SEPTIÈME DE L’HISTOIRE À L’OBTENIR

Canelo est le premier boxeur latino à unifier toutes les ceintures d’une division et le septième de l’histoire, rejoignant Bernard Hopkins (160 livres en 2004), Jermaine Taylor (160 livres en 2005), Terence Crawford (140 livres en 2017), Oleksandr Usyk (200 livres en 2018), Teofimo López (135 livres en 2020) et Josh Taylor (140 livres en 2021)

