Canelo aura son billet de loterie

L’image de, Saul « Canelo » lvarez, est consolidé comme l’un des athlètes les plus influents de l’histoire du Mexique, alors maintenant ce sera l’image pour le tirage au sort du Loterie Nationale du Mexique mardi prochain, le 16 novembre, date à laquelle notre 59e congrès annuel coïncidera et se tiendra à Mexico du 14 au 19 novembre.

Samedi dernier au Arène du MGM Gran Garden à Las Vegas, Saúl « Canelo » lvarez a façonné une nuit historique pour la boxe mondiale en éliminant l’Américain au tour 11 Usine de caleb, devenir le premier monarque absolu des supermédias.

La Loterie Nationale entretient une relation longue et étroite avec la boxe depuis de nombreuses années.

En juin 2014, la Loterie a rendu un hommage posthume au Président à vie de la WBC, José Sulaiman Chagnón, qui a été reconnu comme le promoteur du sport et le plus grand leader de l’histoire de la boxe mondiale. Le visage de José Sulaiman il figurait sur les billets avec la légende « Il l’a fait à sa manière », et le tirage, comme presque tous, a été un succès total.

Dans d’autres émissions, il y avait aussi des reconnaissances pour certains de nos plus grands champions du monde et boxeurs, tels que Raúl « Ratón » Macías, Julio César Chávez, Cleto Reyes, Luis Villanueva « Kid Azteca », Ricardo « Finito » López, José « Huitlacoche » Medel, Vicente Saldívar, José Becerra, anniversaires du World Boxing Council, entre autres.

Poursuivant ce qui est en train de devenir quelque chose dont nous sommes très fiers, le Canelo feront partie de cette liste de grandes personnalités qui seront honorées par le Loterie Nationale.

VOIR IL EST POSSIBLE QUE CANELO VIENT AU MEXIQUE

L’un des souhaits d’il y a quelques années que vous avez Canelo est de retourner au Mexique pour une grande fonction, quelque chose qui s’arrête, Mauricio Sulaiman, ce serait fantastique.

« Il a voulu se battre dans Mexique, il veut se battre dans le Aztèque ou Guadalajara. Je le vois très possible, mais ce sont des problèmes qu’il doit résoudre, mais nous le verrons sûrement ici (dans Mexique) », ajoutée.

Enfin, il a laissé un message aux détracteurs de Canelo qui continuent de nuire à leurs réalisations.

« Canelo Il est fier d’être mexicain, pour les détracteurs il n’y a rien à dire, s’ils ne veulent pas comprendre tout ce qu’il fait Canelo c’est leur truc », a-t-il conclu.