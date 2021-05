Canelo c. Plant et Eddie Hearn doivent être d’accord avec Al Haymon, rien de moins

Les négociations pour le combat Saúl Canelo Álvarez contre l’usine de Caleb, dans une unification de toutes les ceintures des super-moyens ont commencé et on ne sait pas comment elles finiront. L’offre à Caleb Plant a été faite ou sera présentée par Eddie Hearn qui à son tour représente l’équipe Canelo à la table des négociations. Ce n’est certainement pas la même chose de négocier avec ses propres boxeurs, comme ce fut le cas avec Callum Smith et Billy Joe Saunders, que de le faire avec un combattant américain, pour couronner le tout, sous contrat avec Al Haymon et PBC.

Plant a déjà prévenu qu’il aspire à 10 millions de dollars, au moins et, pour commencer. Ce qui en dit peu, mais en dit long et laisse beaucoup d’absurdités soumises à l’imagination libre. Si dix millions sont le plancher, il faudra voir ce qu’il y a entre le plancher et le plafond. Et c’est de cela qu’il s’agit, à partir de la minute (6:36) on se plonge dans tout ce que l’équipe Plant peut placer sur la table de discussion, en commençant par les clauses inévitables et en terminant par Lady Gaga et J Balvin, entre autres points de discussion avant de signer des contrats.

Dans ce monologue, nous analysons tous les scénarios possibles de la discussion et du “ voyage sur le sable grossier ” qu’Eddie Hearn devra pousser à ses débuts en tant que négociateur sur le sol américain et sous les règles de (peut-être son employeur?) Canelo Alvarez sur le d’une part et Al Haymon de l’autre.